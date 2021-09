Grande Fratello Vip 2021/ Anticipazioni: Manuel Bortuzzo il concorrente più atteso?

Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni e news

Alfonso Signorini, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sono pronti a tuffarsi nell’avventura del Grande Fratello Vip 2021. Per la prima puntata del 13 settembre è tutto pronto e, tra i concorrenti che varcheranno la porta rossa della casa di Cinecittà, uno dei più attesi è sicuramente Manuel Bortuzzo. Il nuotatore è pronto a mostrare la propria quotidianità al pubblico e a raccontare la sua storia che ha commosso l’Italia. Giovane, forte e con una grande forza di volontà, Manuel Bortuzzo, prima di entrare ufficialmente nella casa del Grande Fratello Vip i cui spazi sono stati modificati per accoglierlo, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, ha spiegato i motivi che l’hanno spinto a partecipare al reality.

Manuel racconta di aver cominciato a pensare al Grande Fratello Vip 2021 per gioco e di averne parlato con il padre. “Entrare al GF Vip potrebbe essere un modo per far capire cos’è davvero la disabilità. Cosa vuol dire alzarsi, vestirsi, fare le cose minime. Insomma, un modo per rompere un muro che è ancora troppo alto. Nelle relazioni quotidiane le persone non sanno davvero come trattare con noi. Talvolta hanno anche difficoltà ad avvicinarsi, a entrare in contatto fisico con noi”, ha spiegato.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: nessuna antipatia tra le opinioniste del Grande Fratello Vip 2021

Nessun litigio e nessuna antipatia tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli come si era vociferato negli scorsi giorni. Le due opinioniste del Grande Fratello Vip 2021, ai microfoni di Chi, hanno commentato i rumors secondo cui tra le due non ci sarebbe simpatia. La moglie di Paolo Bonolis, parlando di Adriana Volpe, ha detto: “Si è presentata con uno spacco pazzesco e ho detto ‘non mi mettete accanto a lei’, ma era un complimento”.

“Abbiamo due stili diversi ma complementari: lei pensa di essere più istintiva, ma anch’io sono poco razionale nelle mie scelte. Però avere lavorato in tv per vent’anni mi spinge a pormi verso il pubblico in un certo modo”, ha aggiunto Adriana Volpe.

