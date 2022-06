Manuel Bortuzzo difende papà Franco dagli haters?/ Cita una canzone di Ultimo e…

Manuel Bortuzzo difende papà Franco dalle critiche?

Manuel Bortuzzo è sempre meno presente sui social, ma nelle scorse ore, una storia pubblicata su Instagram, non è passata inosservata e ha scatenato i commenti dei fan e degli haters che hanno provato a dare un’interpretazione alle parole condivise dal nuotatore sui social. Conclusa la storia d’amore con Lulù Selassiè, quasi due mesi fa, Manuel ha deciso di condividere pochissimo delle sue vita privata preferendo non dare in pasto agli haters le sue scelte. Tuttavia, nelle scorse ore, ha deciso di condividere una storia che, come sottolineano le talpe del Vicolo delle News, potrebbe essere stata condivisa da Manuel per difendere probabilmente papà Franco, finito nuovamente nel mirino degli haters.

Lulù Selassié rompe il silenzio su Manuel Bortuzzo/ "Un amore e un sentimento così non si può cancellare"

Tutto è nato quando Lulù, con le sorelle Jessica e Clarissa, è andata a cena in un ristorante frequentato abitualmente da Manuel e la sua famiglia e gestito dalla vicina di casa di Bortuzzo di cui parlò anche all’inizio del suo rapporto con Lulù nella casa del Grande Fratello Vip ammettendo di aver avuto anche una cotta per lei. Lulù e la vicina di casa di Manuel hanno così cominciato a seguirsi su Instagram ed è stata proprio la vicina a pubblicare una foto in compagnia delle sorelle Selassiè. Poco dopo la pubblicazione della foto, una storia di Franco Bortuzzo ha scatenato la reazione dei fan della principessa che non hanno gradito quella che, secondo il loro punto di vista, sarebbe proprio una frecciatina all’ex fidanzata del figlio.

Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo, amicizia finita?/ Unfollow sui social e altri indizi

Manuel Bortuzzo lancia una frecciatina agli haters?

Dopo la pubblicazione della foto delle sorelle Selassiè in compagnia della vicina di casa di Manuel Bortuzzo al ristorante gestito dalla ragazza dove, forse, Lulù sperava di incrociare lo sguardo dell’ex fidanzato, Franco Bortuzzo, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha scritto: “Missione fallita”. Due parole che hanno scatenato le critiche nei suoi confronti da parte dei fan dell’ormai ex coppia. Molti utenti, infatti, hanno collegato la storia del signor Franco alla scelta di Lulù di cenare nella locanda solitamente frequentata da lui e da Manuel.

Soleil Sorge replica a Manuel Bortuzzo, dopo il GF Vip/ "Ipocrisie invecchiate..."

Poche ore fa, poi, è stato lo stesso Manuel a pubblicare una storia citando il testo de “La stazione dei ricordi”, la canzone di Ultimo. “Ma che ne sanno loro? Che ne sanno tutti…Io la mia vita l’ho vissuta solo attraverso i miei gusti, e pagherò un conto tra dieci anni…o forse anche domani. Ma vince chi si sveglia, vive, muore e spera sempre dentro le sue mani”, sono le parole che il nuotatore ha scelto di condividere sui social. Una scelta causale o un modo per zittire nuovamente gli haters?

E allora VINCI.

Buongiorno a tutti. ❤ pic.twitter.com/Bm69jshxha — Lola G. ex palomba🧚‍♀️🏊‍♂️ (@LGrullita) June 13, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA