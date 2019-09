Manuel Bortuzzo e fidanzata Martina/ L’agguato e l’amore per la vita (Italia Si)

Manuel Bortuzzo, uno dei consiglieri della nuova edizione di Italia Si di Marco Liorni, è pronto a raccontarsi a cuore aperto durante la puntata di sabato 28 settembre 2019. La giovane promessa del nuoto sarà protagonista di un faccia a faccia col padrone di casa; un’intervista in cui parlerà di come è cambiata la sua vita dopo l’agguato subito lo scorso febbraio. Il 2 febbraio Manuel viene colpito alle spalle da un colpo di pistola per errore che lo costringe oggi a vivere su una sedia a rotella. A distanza di sette mesi in questi giorni è stata emessa la condanna ai danni di Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, accusati di duplice tentato omicidio con tutte le aggravanti possibili. Ben 20 sono gli anni di condanna decisi dal pm Elena Neri: “Un gesto scellerato che ha rovinato per sempre la vita di un ragazzo” è la sintesi riportata nella requisitoria.

Manuel Bortuzzo: “penso solo a riprendermi”

La giovane promessa del nuoto italiano ha commentato così la notizia: “in questo momento penso solo a riprendermi, la giustizia farà il suo corso. So di dovermi confrontare con una realtà diversa e affronterò tutto con grande positività”. Anche il padre di Manuel Bortuzzo ha detto: “nessuno ridarà le gambe a Manuel”, che l’avvocato massimo Ciardullo ha richiesto un risarcimento di 10 milioni di euro di risarcimento precisando “i soldi non sono per lui, ma per far capire che per quello che gli hanno fatto non c’è prezzo. Manuel sa dal primo giorno che deve guardare oltre”. 20 anni è tanto, ma sono pochi per un giovane ragazzo che dovrà vivere il resto della sua vita sulla sedia a rotella.

Martina, la fidanzata di Manuel Bortuzzo: “non lo lascerò solo”

A stargli accanto sin dall’inizio di questa terribile vicenda Martina. La fidanzata di Manuel Bortuzzo era presente quella sera a Roma quando, dopo una lite avvenuta in un bar, il fidanzato viene colpito alle spalle da una pistola. Un grave, gravissimo errore che per poco non coinvolgeva anche lei. Un evento che ha cambiato per sempre la sua vita di adolescente, ma che sin dal primo momento è sempre stata accanto a Manuel Bortuzzo: “non lo lascerò solo. Resterò per sempre con lui, gliel’ho detto ed è felice”. La 16enne ancora oggi non comprende il tragico gesto dei due ragazzi di Acilia: “Non stavamo facendo nulla di male, stavamo comprando le sigarette al distributore, ma da quella sera non fumo più”.



