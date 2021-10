Manuel Bortuzzo e Lulù, scatta il bacio appassionato/ L’ira dei social:”Ma non doveva lasciarla?”

Manuel Bortuzzo non riesce a stare lontano da Lulù Selassiè? La scorsa notte, tra il nuotatore e la principessa Selassiè, c’è stato un nuovo colpo di scena. Dopo aver ascoltato il discorso fatto da Manuel ad Aldo Montano, il popolo del web si aspettava una chiusura netta da parte di Manuel nei confronti di Lulù. Più volte, il nuotatore ha spiegato di voler vivere la situazione con Lulù senza etichette e in modo sereno e tranquillo per potersi godere anche l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2021.

Un concetto che Manuel ha ribadito a Lulù che si è detta d’accordo con lui. Dopo il bacio che i due si sono scambiati durante l’aperitivo sotto gli occhi degli altri concorrenti, durante la notte, ne è arrivato un altro ancora più passionale. A stupire il pubblico, stavolta, è stato il gesto di Manuel.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, bacio passionale con l’iniziativa di lui al Grande Fratello Vip 2021

Dopo un confronto sul divano durante il quale non sono mancati baci e abbracci, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè hanno raggiunto insieme la camera da letto. Prima di varcare la porta della stanza, i due s’intrattengono lungo il corridoio scherzando tra di loro. I due si stuzzicano fino ad un gesto di Manuel che ha dato il via ad un bacio passionale il cui video è diventato virale.

Manuel, infatti, attira a sè Lulù e dà il via ad un bacio intenso mettendo fine ai sogni degli haters che attendevano, invece, la rottura. Tra Manuel e Lulù, dunque, la conoscenza continuerà senza etichette e senza aspettative esattamente come ha chiesto il nuotatore alla Selassiè? Per ora sembrerebbe di sì: nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021 ci sarà un nuovo colpo di scena?

