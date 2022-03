“Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè amore vero”/ Tittocchia “Lei l’ha fatto innamorare…”

Manuel Bortuzzo, durante la semifinale del Grande Fratello Vip 2021, si è raccontato a cuore aperto ai microfoni di Alfonso Signorini svelando le difficoltà che affronta nella sua quotidianità. Nel corso dell’intervista, Manuel ha parlato anche della storia d’amore con Lulù Selassiè con la quale sogna un futuro insieme non nascondendo i problemi che dovranno affrontare insieme giorno dopo giorno.

“Con la forza del nostro amore riusciremo a fare qualsiasi cosa perché andiamo oltre a tutto – ha raccontato – voglio portarla al mare, è il suo posto preferito, ma questa carrozzina nella spiaggia non va avanti. Basterebbe mettere le passerelle vicino all’acqua. Così si può regalare un sogno a un ragazzo che vorrebbe vivere di queste bellezze. Con Lulù spero di avere una famiglia, potrei avere un figlio ma con una fecondazione artificiale“, ha spiegato Manuel svelando di aver parlato di tutto a Lulù. “Lei appoggia qualsiasi cosa con grandissimo amore. Le ho parlato di questo (la possibilità di avere figli con la fecondazione artificiale ndr) ma anche della corsa verso il mare. Lei mi ha detto ‘amore qual è il problema? Non lo facciamo, faremo altro. Lei risolve le cose così, con semplicità e con amore- Però non tutte le persone sono Lulù“, ha aggiunto Manuel.

Raffaello Tonon ed Emanuela Tittocchia promuovono l’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè

Durante la puntata di Mattino 5 dell’11 marzo, dopo aver parlato del ritorno nella casa del Grande Fratello Vip di Soleil Sorge, Federica Panicucci ha trasmesso un filmato riassuntivo con le parole di Manuel Bortuzzo. Al termine del video, gli opinionisti hanno speso belle parole per l’amore tra Manuel e Lulù. “Questa è una storia d’amore nata piano piano, ma è ricca, è vera, piena di sentimenti”, commenta in studio Federica Panicucci.

“L’amore vero, l’amore semplice. Lei si è buttata su di lui e l’ha fatto innamorare con semplicità, senza grandi cose. E’ bellissimo“, aggiunge Emanuela Tittocchia. “E’ una bella realtà. Io tempo fa leggevo un’intervista di uno psichiatra che diceva che i giovani non sanno più amore. Ecco, questa è l’eccezione che conferma la regola”, dice ancora Raffaello Tonon. E parlando di chi potrebbe vincere il Grande Fratello Vip, il paparazzo Andrea Franco Alajmo dice: “Spero Lulù per l’esempio che ha dato”.

