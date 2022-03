Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè/ Convivenza a gonfie vele: “Mi ha fatto trovare…”

Promessa mantenuta per Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè che, esattamente come avevano annunciato durante il Grande Fratello Vip, sono andati a convivere subito dopo la finalissima. Manuel che aveva sistemato casa mentre Lulù era ancora nel bunker di Cinecittà, ha accolto la fidanzata nel loro nido d’amore facendole trovare tutto ciò che le piace. A svelarlo è stata la stessa Lulù nel corso della prima diretta Instagram fatta con le sorelle Jessica e Lulù e a cui ha partecipato anche Manuel. Via libera, dunque, a latte e Nesquik, tappeto rossa, led viola, struccanti e dischetti per struccare e tanti specchi.

Innamoratissimi, Manuel e Lulù si sono anche immortalati in un momento di relax mentre erano intenti a scegliere il film da guardare. Il nuotatore si è così divertito a prendere in giro la fidanzata fingendo di scegliere un film horror e scatenando il terrore negli occhi della fidanzata.

Complici e divertenti, Manuel e Lulù, pur non essendo ancora molto presenti sui social, con due storie pubblicate in piena notte da Bortuzzo, hanno scatenato l’entusiasmo dei fan, felici di vedere la coppia così serena dopo aver trascorso cinquanta giorni lontani a causa della decisione di Manuel di abbandonare prima del previsto la casa del Grande Fratello Vip. La coppia, inoltre, sta provando a trovare la normalità.

Manuel, infatti, durante la diretta delle sorelle Selassiè, ha svelato che Lulù è ancora immersa nel suo mondo andando a letto alle sei del mattino per svegliarsi alle due del pomeriggio. Tra i due, tuttavia, procede tutto a gonfie vele e, oltre a condividere la vita, sono pronti anche a condividere eventuali progetti lavorativi. Lulù, infatti, esattamente come Jessica e Clarissa, ha scelto la stessa agenzia del fidanzato.













