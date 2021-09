Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: problemi di gelosia/ Lui pronto a “tradirla” al GF VIP per…

Tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassiè prime tensioni e prime gelosie ma qualcosa non torna…

Tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassiè è nata una curiosa storia d’amore all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La storia tra i due ragazzi ha avuto inizio con una carezza ed è finita abbracciati dentro il letto. Durante la scorsa puntata è stato mandato in onda il video del tanto atteso bacio tra i due ragazzi, che ha fatto tanto commuovere Manuel che ha commentato con: “È stata una grande emozione che non vedevo l’ora di vivere”. Il video ha fatto sognare anche il pubblico da casa, da tempo in attesa di una svolta nella loro relazione.

Durante la serata di venerdì tutta l’attenzione dello studio e del pubblico da casa è stata rivolta alla sua storia con la principessa anche se, è ancora troppo presto per poter affermare con certezza che la relazione tra i due ragazzi continuerà, soprattutto alla luce delle scenate di gelosia da parte della principessa che ha subito chiesto spiegazioni a Manuel quando ha scoperto che il suo compagno di stanza Aldo Montano tornerà presto nella casa. Lucrezia, prima di andare a letto, ha voluto chiedere spiegazioni a Manuel: “quale è il bisogno di dormire insieme a lui?” Manuel ha spiegato con la sua inconfondibile calma alla ragazza: “Mi fa piacere ogni tanto stare con lui, farsi quelle chiacchiere a letto”.

Manuel Bortuzzo sarà una relazione duratura al Grande Fratello Vip con Lucrezia Selassiè?

Se da un lato la relazione tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié affascina il pubblico da casa, dall’altro gli spettatori si chiedono se la loro relazione possa essere duratura. Anche le sorelle Selassié hanno chiesto spiegazioni a Lulù in confessionale sul suo rapporto con Manuel. Il pubblico da casa, molto legato a Manuel e alla sua vicenda personale, si chiede inoltre se l’infatuazione di Manuel sia dovuta alla voglia di divertirsi dopo la brutta esperienza o sia reale.

La preoccupazione degli spettatori non riguarda solo l’aspetto sentimentale di Manuel Bortuzzo, infatti Manuel negli ultimi giorni è apparso alquanto pensieroso, soprattutto durante il gioco fatto dai concorrenti in occasione della Giornata del coniglio, mentre tutti gli inquilini si divertivano a ballare e cantare e lui guardava i concorrenti con evidente nostalgia di quella che è stata la sua vita passata. Questa sera ci aspettiamo tutti di vedere Manuel meno pensieroso e più divertito dall’esperienza che sta vivendo e che, con molta probabilità, lo vedrà arrivare fino in fondo.

