Manuel Bortuzzo fa piangere Lulù Selassiè, è crisi!/ “Non riesco a rispettare i tuoi momenti…”

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono stati protagonisti di un nuovo momento di confronto all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, avente come oggetto il loro rapporto. In particolare, la ragazza si è lamentata per via dei repentini cambi d’umore da parte del giovane, che ha provato a fornire una spiegazione alle sue domande: “Il problema non sei tu – ha dichiarato il nuotatore –. Apprezzo tutto quello che fai. Di che stai parlando? Non ci arrivi a capire che forse quello che in quel momento vuoi tu io non lo voglio perché non voglio rovinare quanto c’è di bello?”.

Manuel Bortuzzo, lo sport dopo l'incidente "Limite è mentale"/ “Cambia l'obiettivo"

La princess, tuttavia, ha ricordato al nuotatore quanto accaduto nelle ore precedenti: “Siamo andati a dormire, mi hai fatto le coccole, poi il mattino dopo non eri più uguale a prima”. Subito Manuel ha replicato: “Non ho dormito tutta la notte, mi è cambiato l’umore, però ti giuro, è l’ultima volta che te lo dico. Quando succede qualcosa, quando sono incazzato con me, con la mia vita, sono cose che posso capire solo io! Il mio mondo cambia, la mia vita cambia, non affronto più la vita allo stesso modo di prima. Piuttosto che rovinare le cose, mi viene da metterle lì da parte”.

Manuel Bortuzzo choc "Passo dall'amare la vita a volermi ammazzare"/ Lulù reagisce e...

GF VIP, MANUEL BORTUZZO A LULÙ: “TU FORSE TI DIMENTICHI LE PAROLE E DAI LORO MENO PESO”

Successivamente, Manuel Bortuzzo ha ricordato a Lulù che “di carattere so essere anche solare, lo so benissimo, ma c’è anche l’altra parte di me che rovina le cose. Non mi sono vissuto momenti belli nella mia vita per questo mio comportamento. Non posso imparare a essere diverso, non si può quando hai un peso così grande”.

Poi, un’altra frecciata: “Io do peso alle parole, tanto. Tu forse ti dimentichi le parole che mi hai detto. Magari tu ci dai un po’ meno peso, ma vanno rispettate per quello che sono. Tempo al tempo, te l’ho chiesto ieri sera. Non riesco a rispettare i tuoi momenti, piuttosto non li voglio, per non rovinare quello che di bello c’è”. Il loro dialogo si è chiuso con un lungo e affettuoso abbraccio tra i due, con Lulù in preda alle lacrime e ai singhiozzi.

Manuel Bortuzzo nuova crisi con Lulù/ "Quando sto male per una cosa non voglio niente vicino"

© RIPRODUZIONE RISERVATA