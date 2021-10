Manuel Bortuzzo in crisi su Lulù Selaisse: fine della coppia?/ Si lasceranno oggi durante la diretta GF VIP?

Sophie in settimana ha criticato la coppia nascente tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selaisse definendola “coppia enfatizzata”. Lei stuzzicata da Signorini ha negato di avere mire su Bortuzzo, ma si è limitata a dare un consiglio visto che vede l’ex nuotatore soffocare da questa relazione. Manuel ha risposto che quello che sta vivendo è un grandissimo piacere, si è accorto che in questa storia c’è tanta roba e ha bisogno di più tempo per capire cosa gli sta accadendo, senza arrivare a dare illusioni.

GRANDE FRATELLO VIP 2021, 6a PUNTATA/ Diretta ed eliminato: Selassié hanno mentito?

Manuel è confuso, come lo sono i suoi genitori che non credono all’innamoramento del figlio con la principessa. L’ex nuotatore ha confidato a Lulù il motivo perché ha lasciato la sua ex fidanzata. La decisione ha dipeso da lui che non voleva costringere la ragazza a vivere una storia a metà, Manuel in quel momento aveva bisogno di stare da solo e riflettere su quanto accaduto, lei era solo d’intralcio. Lulù in questi ultimi giorni sta cercando il contatto fisico con il ragazzo, che si allontana probabilmente la storia è già al capolinea?

Giucas Casella fa coming out "Ho avuto rapporti con un uomo"/ "È successo da giovane"

Manuel Bortuzzo, tra i papabili vincitori del Grande Fratello Vip 2021 ma…

Manuel Bortuzzo è tra i papabili vincitori, ma un gesto di questi giorni ha fatto infuriare i fan. Lulù si è avvicinata all’ex nuotatore per abbracciarlo e lui l’ha allontanata: “Ti prego questa camicia costa tantissimo“, temendo che la ragazza potesse macchiarla con il trucco. Il pubblico social non ha gradito il suo comportamento: “Ti prego, lascialo Lulù. Tu brilli da sola” e ancora: “Che brutto gesto…”. C’è chi lo difende: “Non ne può più…”. Manuel ha avuto l’immunità dal gruppo e lui ha nominato Andrea perché non si parlano quasi mai. Il ragazzo ha sempre detto di essere andato al GF per mostrare la normalità nella disabilità. Dopo gli ultimi eventi, gli utenti si stanno chiedendo se la normalità include anche un rapporto di coppia. Pochi sono convinti dei sentimenti di Manuel nei confronti di Lulù, in molti credono che sia un modo per riprendersi la sua vita “normale” ai danni di una giovane ragazza che in questa relazione ci crede più di lui.

Rossella Corona e Franco Bortuzzo, i genitori di Manuel cosa pensano di Lulù Selassie?/ "Presto per dire..."

Mettere tutto in chiaro con Lulù Selaisse? Verso la fine della coppia…

Manuel una volta per tutte deve mettere in chiaro quali sono i suoi veri sentimenti, probabilmente nella prossima puntata dovrà affrontare l’argomento e sicuramente sapremo se è intenzionato a dare importanza a questa storia, oppure sarà l’occasione per mettere fine a tutto. Visto che nei giorni scorsi ha parlato della sua ex fidanzata, potrebbe avere un confronto anche con lei e chissà se la notorietà del GF possa portare a un ritorno di fiamma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA