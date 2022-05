Manuel Bortuzzo “La decisione di lasciare Lulù è stata mia/ “Nessun condizionamento”, ma è polemica!

Manuel Bortuzzo polemico con Lulù Selassiè al MCS

Manuel Bortuzzo e la fine della storia d’amore con Lulù Selassiè sono ancora una volta al centro di una polemica. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, dopo aver lasciato la fidanzata con un comunicato stampa, è apparso in diversi programmi televisivi per narrare e precisare i motivi del loro addio. Da Verissimo fino al Maurizio Costanzo Show dove è andata in scena una pagina davvero evitabilissima della televisione italiana. La giovane promessa del nuoto, infatti, è arrivato in trasmissione con l’amico Aldo Montano e ad accoglierlo il padrone di casa Maurizio Costanzo che, quasi beffeggiando Lulù Selassiè di cui non ha fatto mai il nome, ha domandato: “scusa, ma quella tua curiosa fidanzata che fine ha fatto?”.

Perché Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo si sono lasciati?/ Il gesto di Rosolino che…

L’ex concorrente del GF VIP sornione ha replicato: “l’ho lasciata. Lei fa la vita sua e io faccio la mia. Sì, l’ho lasciata io. A 20 anni gli amori vanno e vengono”. Costanzo non contento ha aggiunto: “le sarebbe piaciuto fare la passerella eh?” con Bortuzzo che ridendo ha risposto “c’è Montano”. Che dire un teatrino davvero triste nei confronti di una ragazza che, piaccia o meno, sta sicuramente vivendo un momento non facile della sua vita privata.

Franco Bortuzzo, Lulù e Manuel si sono lasciati per colpa sua?/ "Mai pronunciato sulla storia", ma...

Manuel Bortuzzo sulla fine della storia con Lulù Selassiè: “non mi ha mai ascoltato”

Una cosa è certa: la storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè è finita. Altro che figli e matrimonio come lo stesso Manuel aveva promessa con tanto di dichiarazioni pubbliche alla giovane principessa etiope. Nemmeno il tempo di far spegnere le luci della casa più spiata d’Italia che Bortuzzo ha annunciato con tanto di comunicato stampa la fine di un amore da sogno. “Io le ho parlato tante volte, ma lei non mi ha mai ascoltato. Allora ho deciso di far uscire il comunicato e l’ho bloccata. Era l’unico modo per farmi ascoltare. Forse per lei la vita vera è quello che scrivono i social, per me non è così” – ha detto Bortuzzo.

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo di nuovo insieme?/ Clarissa svela: "Lei è ferita..."

L’ex promessa di nuoto ha anche precisato a Verissimo che la scelta di finirla è solo sua e non c’entra la famiglia come ha invece rilanciato la ex Lulù. “La decisione di lasciare Lulù è stata solo mia, nessuno mi ha condizionato in questo. La mia famiglia mi ha sempre supportato nei miei progetti di vita, ma mi ha sempre lasciato libero nelle scelte personali” ha detto l’ex nuotatore negli studi di Verissimo precisando – “probabilmente mi sono immaginato tutto, mi sono sognato tante cose che poi non si sono realizzate”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA