Manuel Bortuzzo “Lulù? Ci ha marciato sopra”/ “Non era niente: attrazione poi basta!”

La nuova arrivata al Grande Fratello Vip, Patrizia Pellegrino, nelle passate ore si è ritrovata a conversare amabilmente con Manuel Bortuzzo ed ha cercato di capire come sarebbe nata tutta la situazione tra il giovane nuotatore e la principessa etiope Lulù Selassié. Con poche parole, Bortuzzo è riuscito a riassumere quello che è avvenuto tra loro in questi ultimi due mesi, ma ancora una volta non ha risparmiato critiche – neppure poi tanto velate – nei confronti della sua ormai ex fiamma dalla quale ha preso definitivamente le distanze.

Patrizia, in particolare, gli ha domandato quando è arrivato il momento in cui lui ha capito che forse provava un interesse per Lulù. Spiazzante la risposta del ragazzo: “Ma no in realtà è nato tutto per step perché si è avvicinata e mi sono avvicinato ma inizialmente non era niente, era semplicemente scambio di affetto”. Durante la conversazione con la neo Vippona, dunque, Manuel avrebbe così sminuito quello che c’è stato con la giovane Selassié, rispondendo alle curiosità della Pellegrino che ha continuato ad ascoltare con attenzione le parole di Bortuzzo.

Manuel Bortuzzo e la conoscenza con Lulù spiegata a Patrizia Pellegrino

Evidentemente Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié avrebbero due visioni del tutto opposte di quello che sarebbe nato tra loro due durante la permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip. Conversando ancora con Patrizia Pellegrino, infatti, Manuel ha aggiunto: “E’ stato montato come una cosa più grande di quella che era… lei ha marciato su quella cosa lì e quindi mi sono trovato subito in difficoltà perché avevo da una parte una persona che mi diceva da subito cose importanti ed io le dicevo ‘guarda che no…’.

L’ex nuotatore ha quindi ribadito ancora una volta anche con la neo concorrente la sua presa di distanza da Lulù ed ha spiegato cosa lo avrebbe portato a mettere un punto definitivo alla loro conoscenza: “Poi ci provi, ti lasci andare per l’attrazione fisica ma quando capisci che non ti prende di testa… poi basta!”. La Pellegrino, tuttavia, in modo più diplomatico si è lasciata andare ad un commento di circostanza: “Poi chi vivrà vedrà…”, ma di fronte ad un Manuel silenzioso è intervenuto Davide Silvestri che più piccato ha replicato: “Anche chi vivrà non vedrà magari…”.

