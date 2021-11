Manuel Bortuzzo vs Lulù Selassié “Eliminata? Magari!”/ Poi la sparla “Irrispettosa…”

Nella giornata di ieri, Manuel Bortuzzo ha avuto diversi momenti di sfogo nella Casa del Grande Fratello Vip contro la giovane principessa Lulù Selassié. Tra i due ragazzi ormai l’atmosfera è tesissima, e se Lulù tenta di tanto in tanto un avvicinamento all’ex nuotatore, quest’ultimo ha deciso di porre dei paletti invalicabili. Adesso, il giovane spera intimamente che sia proprio lei l’eliminata della puntata di oggi. Se lo è fatto scappare durante una conversazione avvenuta ieri con Soleil Sorge e Katia Ricciarelli.

Le due donne ed il giovane amico si trovavano in veranda a chiacchierare quando l’attenzione si è spostata sulle ultime nomination. Mentre Soleil e Katia snocciolavano i nomi di coloro che sono a rischio eliminazione, la cantante lirica ha ironizzato con Manuel: “Se esce Lulù potresti rimanere vedovo”. La replica di Bortuzzo ha spiazzato le sue inquiline: “Magari!”, facendo ridere di gusto la Ricciarelli. Una risposta che tuttavia non è affatto piaciuta al popolo social, che ha aspramente criticato il ragazzo tacciandolo perfino di “cattiveria” ed invitandolo ad essere più gentile, ma soprattutto più chiaro nei confronti della principessa etiope.

Manuel Bortuzzo e l’insofferenza per Lulù Selassié

L’insofferenza di Manuel Bortuzzo nei confronti di Lulù Selassié sembra ormai aver raggiunto il picco. Il ragazzo non avrebbe affatto gradito l’atteggiamento della Princess durante la messa in scena della Turandot. Lulù, infatti, si sarebbe appisolata e questo avrebbe tormentato Manuel per tutta la giornata di ieri, al punto da sparlare ripetutamente la ragazza con Davide Silvestri, Aldo Montano e Giucas Casella.

Bortuzzo ha così tuonato contro il suo vecchio flirt ormai archiviato: “Solo per il rispetto dell’opera, di Katia e del Grande Fratello che ci ha regalato questa cosa pazzesca… tu ti metti a dormire? Sono piccolezze ma per il rispetto… dormiva a bocca aperta”. A rincarare la dose ci ha pensato l’attore Davide che ha ritenuto l’accaduto come qualcosa di irrispettoso mettendo in luce anche lui un episodio che lo ha riguardato da vicino. Manuel ha quindi proseguito adirato: “Ieri dormivo in camera e lei si è messa ad urlare con la sorella, ma forte… mi ha detto che non mi aveva visto. E la carrozzina vicino al letto è invisibile?”. Poco prima, con gli stessi compagni di avventura Manuel aveva ancora una volta commentato in tono sprezzante l’atteggiamento di Lulù durante la visione della Turandot: “Lulù a me ha detto: ‘Ma si vedeva che dormivo?’ Katia quando l’ha vista ha fatto una faccia. Dai. Che schifo”. Le sue esternazioni saranno mostrate alla diretta interessata nella prima serata di oggi?

Si parla dell’eliminazione di domani.

Katia a Manuel: “Potresti rimanere vedovo” (restare senza Lulù)

Manuel: “Magari!”#gfvip pic.twitter.com/OTVXsKxePR — BL (@rainbow20202020) November 28, 2021





