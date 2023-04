Manuel Bortuzzo: “Non avrei immaginato carriera in tv”/ “Mauro Coruzzi mio mentore”

Manuel Bortuzzo, ospite a I Fatti Vostri, in onda su Rai 2, ha parlato di come è cambiata la sua vita dopo la sparatoria che lo ha costretto alla sedia a rotelle. Dopo che la sua storia è balzata alla cronaca, il nuotatore è diventato un personaggio pubblico ed è entrato nel mondo dello spettacolo, prima come opinionista di Italia Sì e poi come concorrente del Grande Fratello Vip.

“Non avevo mai pensato ad una carriera televisiva, ero un atleta e mi vedevo soltanto in vasca. In tv apparivo solo qualche volta quando trasmettevano le gare di nuoto. È bello però sapere sperimentare e sapersi adattare”, ha ammesso nel salotto di Salvo Sottile. Una persona, in particolare, è stata fondamentale per questo percorso. “Ad Italia Sì ho conosciuto Mauro Coruzzi, un amico. È stato il mio mentore di vita e di lavoro. È impressionante la passione che ci mette in quello che fa. Ama la cultura e me lo ha trasmesso, anche in ambiti che non erano i miei. Fuori dal set mi ha detto molte cose belle. Gli voglio bene e gli auguro di rimettersi presto”.

Manuel Bortuzzo: “Non avrei immaginato carriera in tv”. Il nuoto e i viaggi

A distanza di quattro anni dall’incidente, Manuel Bortuzzo ha ripreso a vivere. “Sto a Roma, ci ho fatto l’abitudine a vivere lontano da Treviso, la mia città. La mamma però mi manca sempre. Ho iniziato a studiare pianoforte, ho la passione per la musica”, ha raccontato.

Inoltre, il nuotatore ha anche ricominciato a viaggiare. “Amo i viaggi avventurosi. L’ultimo è stato in Sudafrica con il mio migliore amico. Sono andato nella gabbia con gli squali. Era un mio sogno, ero molto emozionato. Il prossimo sarà in Giappone”, ha rivelato. Prima però dovrà tornare in vasca. “Tra qualche giorno vado a Berlino per una tappa di Coppa del Mondo, cercherò di qualificarmi ai campionati di Manchester”, ha concluso.

