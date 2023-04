Mauro Coruzzi, Platinette dimesso dall’ospedale?/ Lui nega: “Uscito solo 30 minuti”

Mauro Coruzzi smentisce di aver lasciato l’ospedale: lo sfogo sui social

Nelle ultime ore, si è diffusa la notizia secondo cui Mauro Coruzzi, in arte Platinette, sarebbe stato dimesso dall’ospedale dopo l’ictus. Il conduttore sui social aveva postato un video fuori dalla struttura mentre riabbracciava la sua cagnolina: “Dopo 20 giorni, oggi ho rivisto la #kiri all’esterno” si legge a corredo del video.

In verità, però, le cose stanno diversamente da quanto raccontato da alcune fonti. Mauro Coruzzi è intervenuto sui social proprio per smentire di aver lasciato l’ospedale: “Mi spiace dover smentire, ma non è vero che sono a casa! ( magari!).Sono si uscito dall’ospedale ma per 30 min e per vedere la #kiri ( bastava dare un’occhiata ad un post di ieri…).Quindi prima di dare notizie non corrette, verificarne la veridicità no???”. Insomma, Platinette è ancora ricoverato nella clinica per una lunga riabilitazione e non è ancora stato dimesso.

Mauro Coruzzi le prime parole dopo l’ictus: “Faccio fatica a parlare ma…”

Mauro Coruzzi è stato colpito da un ictus nelle scorse settimane, ma risulta in ripresa. Dopo 10 giorni dal malore, Platinette ha voluto ringraziare con video messaggio i fan e gli amici che lo hanno sostenuto in questo momento difficile: “Chiedo scusa se parlo con difficoltà, ma non è semplice. Volevo ringraziare tutti coloro che si sono fatti vedere con i messaggi, sentire no perché non ci riesco… Volevo dire grazie. E come Greta Garbo nei film anche io parlo… Dopo il muto parlo!”

E ancora: “Chiedo scusa se parlo a fatica ma dopo solo 20 giorni dall’ictus questo risultato è già un miracolo” conclude Platinette. A commentare il video è la sua inseparabile amica Mara Venier che scrive: “Mauro un grande abbraccio”. A lei si aggiunge anche Marco Liorni: “E il sonoro è sorprendente! Grande Mauro! Non pensavo che in venti giorni fossi così avanti. Forzaaaaaa Siamo tutti con te!!”











