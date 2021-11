Manuel Bortuzzo nuova crisi con Lulù/ “Quando sto male per una cosa non voglio niente vicino”

Il rapporto tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 sembra essere in crisi come qualche tempo fa, quando Manuel aveva chiesto alla ragazza di allontanarsi da lui per permettergli di vivere il suo percorso in pace. Dopo un periodo di riavvicinamento i due ragazzi si sono nuovamente allontanati tanto che Lulù Selassié parlando con Manuel ha cercato di capire il motivo del suo comportamento apparentemente nervoso nei suoi confronti.

Manuel Bortuzzo ha cercato di far capire alla ragazza che il suo essere schivo non dipende dal comportamento della ragazza e ribadisce, come ha fatto più volte, di aver bisogno ogni tanto di stare da solo. Lulù non riesce però a comprendere i motivi per cui Manuel non voglia il suo aiuto e ribadisce: “Dato che ti voglio bene e vedo che stai male, voglio starti vicino”. Mentre Manuel cerca di spiegare alla ragazza, come aveva giù fatto diverse volte: “Quando io sto male per una cosa non voglio niente vicino”.

Manuel Bortuzzo vuole la sua indipendenza ma Lulù vorrebbe stargli accanto…

Il rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié dall’inizio del reality ha avuto momenti di alti e bassi sempre a causa del comportamento del ragazzo che chiedeva a Lulù maggiore indipendenza, soprattutto durante i suoi momenti no, per poter vivere il suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 come meglio crede.

Lulù Selassié vedendo il comportamento di Manuel Bortuzzo degli ultimi giorni ha cercato di capire il motivo del suo nervosismo cercando prima di capire se l’atteggiamento del ragazzo fosse dovuto ad un suo comportamento. Gli atteggiamenti del ragazzo però sono schivi nei suoi confronti e alla domanda di Lucrezia, Manuel ha risposto scocciato senza rivolgerle lo sguardo: “Non lo so, non so neanche come mi chiamo”. I due sembrano nuovamente distanti dividendo le opinioni del pubblico da casa, tra chi incolpa Manuel di aver solo illuso la ragazza, che a sua volta sembra molto presa da lui, e chi incolpa Lucrezia di essere troppo appiccicosa nonostante Manuel le abbia ribadito più volte di volere la sua autonomia.

