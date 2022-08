Manuel Bortuzzo, “Punto a vincere le Olimpiadi”/ Dopo il Grande Fratello Vip…

Manuel Bortuzzo sogna le Olimpiadi: “Voglio vincere e…”

Manuel Bortuzzo è tornato sui social e ha risposto ad alcune curiosità dei fan. Il giovane nuotatore ha ripercorso alcuni momenti vissuti nella casa del Grande Fratello Vip ed ha chiarito la sua situazione sentimentale. Dopo la rottura con Lulù Selassiè si sono rincorse voci di flirt ma il nuotatore è intervenuto in proposito spiegando di essere sereno e di non aver voglia di condividere il suo privato: “Sto molto bene, grazie. Felice, sereno, apposto con me stesso. Non condivido molto del mio privato ma con quelle poche persone che ho accanto la mia vita non potrebbe essere migliore”. Tra poco Manuel Bortuzzo ricomincerà ad allenarsi e a fare le gare. Il nuotatore vuole coronare un sogno: “Punto a rimanere in vita fino alle Olimpiadi. Step by Step. […] A settembre rinizia la stagione. Quest’anno gareggio finalmente”.

Sul portale The Pipol Tv si legge: “Manuel Bortuzzo, ex concorrente del GFvip, ex fidanzato di Lulu Selassiè, torna a parlare e lo fa attraverso i social. Manuel, si racconta e lo fa parlando di tutto. A partire dal nuoto, la sua passione: ‘A settembre inizia la stagione. Finalmente gareggio. In questo periodo sto molto bene. Sono sereno e felice con me stesso. Non condivido molto del mio privato. Ma le poche persone che ho accanto mi rendono felice. Migliore. Un sogno? Punto alle Olimpiadi’. Riparte così la nuova stagione di Manuel Bortuzzo. Il Gfvip e Lulù sono soltanto un ricordo…”.

Manuel Bortuzzo e la fine della storia con Lulù Selassiè: “E’ mancato il venirsi incontro e…”

Manuel Bortuzzo aveva raccontato la verità sulla fine della storia d’amore con Lulù Selassiè in un’intervista a Verissimo. Il giovane nuotatore aveva spiegato di aver deciso con la sua testa smentendo la notizia secondo la quale il padre lo avrebbe condizionato: “La decisione di lasciarci? È stata solo mia, nessuno mi ha condizionato”, aveva dichiarato. Proprio la famiglia è stata per lui il supporto in questi anni e non ha messo bocca sulla sua relazione con Lulù Selassiè: “La mia famiglia mi ha sempre supportato nei miei progetti di vita, ma mi ha sempre lasciato libero nelle scelte personali. È mancato il venirsi incontro. Non c’era rispetto delle cose, non c’era rispetto di niente. Mi è crollato il mondo addosso quando ho visto certe cose”, ha aggiunto Bortuzzo.

Manuel aveva annunciato la fine della relazione con Lulù in un comunicato che aveva lasciato attoniti i fan della coppia: “Io le ho parlato tante volte, ma lei non mi ha mai ascoltato. Allora ho deciso di far uscire il comunicato, era l’unico modo per farmi ascoltare. Forse per lei la vita vera è quello che scrivono i social, per me non è così”, aveva motivato la sua scelta in questo modo.











