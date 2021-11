Manuel Bortuzzo sbotta “Lulù Selassiè, mi sta sul cazz* questa cosa già te l’ho detto”/ Ma poi in privato…

Tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè è in corso un riavvicinamento. Il loro rapporto viaggia tra alti e bassi e continua a tenere alta l’attenzione del pubblico del reality. Nelle scorse ore, Manuel Bortuzzo ha spiegato alla ragazza di voler evitare di isolarsi con lei dandole la speranza di potersi frequentare una volta finita l’esperienza del reality. Lei lo guarda con occhi sognanti mentre lui in modo scherzoso le prende la bandana sulla testa facendogliela scendere sul viso. Lei dice: “Ho dei capelli di merda” e Manuel risponde: “Sono i tuoi”.

Dopo questo episodio, molti si sono riversati sui social accusando Manuel Bortuzzo di non essere limpido e di prendere in giro Lulù: “La COERENZA di Manuel: lunedì pomeriggio mentre erano chiusi in stanza la chiama da vetro e la fa andare da lui, la notte post puntata le massaggia la pancia, ogni volta che fa la doccia sta lì a guardarla e sbava praticamente ieri l’altro sera le racconta un sogno erotico che ha fatto su di lei( ci sono video nelle pagine di coppia)..Poi ieri sera se ne esce con sto discorso, ma veramente Manuel pensa di essere credibile???..ogni cosa che fa prima è studiata insieme agli autori, ai familiari…”.

Lulù Selassiè sussurra a Manuel Bortuzzo: “Ti devo dire una cosa”.

Lulù Selassiè si è avvicinata a Manuel Bortuzzo sussurrandogli all’orecchio di dovergli dire una cosa. Lei specifica: “cortissima, davvero”, come ad intendere che non vuole essere prolissa e pesante. Manuel la guarda e non sembra crederle. Lei replica: “E’ una cavolata”. Manuel Bortuzzo però è stizzito e le risponde a tono: “Mi sta sul ca*** questa cosa, già te l’ho detto”. Lulù lo convince e gli dice: “Ieri ti ho dato un bacio sul collo, sulla guancia e non pensavo fosse un problema”. Manuel risponde: “Non è un problema ma in determinati momenti può dare fastidio”. Lulù sembra preoccupata e continua a chiedergli se il suo comportamento può dargli fastidio in generale. Manuel Bortuzzo le spiega: “Perché non devono essere fraintesi da te e non dagli altri”.

In realtà, Manuel Bortuzzo sta facendo un errore colossale perché dinnanzi agli altri finge che di Lucrezia non gli interessa e che è per lui un capitolo chiuso quando poi però le fa capire in privato di essere interessato a lei per una frequentazione esterna: “Lui oltre che stronz* anche un grande egoista… Agli altri fa capire che con lei è chiusa invece a lei fa capire che fuori può esserci qualcosa in questo modo non fa altro che illuderla quando potrebbe parlare chiaramente e dirle che non ci sarà niente (perché è così ) così lei può mettersi l’anima in pace e cominciare a viversi questa esperienza camminando da sola senza aggrapparsi a lui”, ha fatto notare un utente sui social.



