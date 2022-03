Manuel Bortuzzo “Se*so? Non posso avere figli in modo naturale…”/ “Sostegno Stato? Solo 200 Euro”

Manuel Bortuzzo torna a raccontarsi al Grande Fratello Vip, ma per fare luce sulla sua condizione e quanto sia difficile la disabilità anche per chi sta accanto a lui. “Le cose bisogna dirle per quelle che sono, senza paura. Non c’è niente di sbagliato“, la premessa dell’ex concorrente del reality. “Mi avete visto fare un percorso che mi ha cambiato dentro. La missione è stata portata a termine, ma i miei problemi rimangono. Ma io parlo a nome di tutti i disabili“, ha spiegato Manuel Bortuzzo. Quindi, ha cominciato a parlare del quotidiano. “Ti senti umiliato, le persone che ti stanno accanto farebbero qualsiasi cose per te, ma stai male dentro“.

A tal proposito Manuel Bortuzzo ha raccontato cos’è successo di ritorno da Milano. “Le cose più banali sono complicate. Devi chiamare prima, prendere le assistenze… Ci sono una serie di cose da fare che ti limitano mentalmente e non ti fanno sentire padrone di te stesso“. Ad aiutarlo in questo caso Aldo Montano e Gianmaria Antinolfi, che lo hanno sollevato per farlo salire. “In quel momento stai morendo dentro, perché vorresti farcela da sola“.

Manuel Bortuzzo ha parlato anche dell’aspetto economico della disabilità. “Non prendo praticamente niente rispetto alle mie esigenze. Mi danno 200 euro di pensione più l’accompagnamento, ma solo le medicine mi costano oltre 500 euro, quindi non puoi stare tranquillo. Io sono fortunato, ma ci sono realtà difficili“. Ma c’è anche un tabù: il sesso. “Nasce davanti ad una paura o per una non conoscenza. Uno se si vuole informare può farlo. Dipende dalla disabilità, io ho le mie problematiche, le sto affrontando e risolvendo. Io sogno un futuro con Lulù, spero di avere una famiglia e dei figli. Potrò avere dei figli, ma non in modo naturale, con una fecondazione artificiale. Sono cose che devi portare avanti in silenzio e poi parlarne… Sono tante le difficoltà“. Ma lui con Lulù Selassiè ne ha già parlato: “Lei risolve le cose con semplicità e amore, però non tutte le persone sono Lulù“. Manuel Bortuzzo ha poi concluso l’intervista al Grande Fratello Vip: “Vita a metà? La vivi col cuore a metà“. Ma comunque può avere rapporti: “Assolutamente sì e si possono provare piaceri di vari tipi“. Infine, ha chiosato in poche parole, ma col sorriso sulle labbra: “Sì, faccio una vita di merda. Ma ne vale comunque la pena“.

