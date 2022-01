Manuel Bortuzzo tradito da Soleil Sorge/ “Non è stato coerente dall’inizio e…”

Grande delusione per Manuel Bortuzzo. In queste ore, il nuotatore è finito nel mirino di Soleil Sorge. Da quando la Casa si è divisa in fazioni, Manuel ha scelto di prendere le parti di Lulù snobbando il gruppo composto da Soleil, Katia, Manila, Davide e altri concorrenti. Lo sgarro non è piaciuto a Soleil, che è stata anche criticata da Manuel Bortuzzo per i suoi atteggiamenti contraddittori e per le sue provocazioni. Soleil Sorge ha quindi reagito malamente ficcando il naso nella sua relazione con Lulù Selassiè e criticando il comportamento del giovane: “Lui inizialmente… Io non mi sarei mai avvicinata a qualcuno che mi avesse trattato così… Lulù aveva dei modi che lo avevano fatto sentire col fiato sul collo, e lui era un po’ oppresso da questa cosa, si sentiva un po’ soffocato. E quindi ha reagito in maniera un po’ forte con lei, respingendola, e ci stava…“. Però poi guarda che cambiamento”.

Manuel Bortuzzo, quando lascia il GF Vip?/ "Va via lunedì", Gianmaria spoilera data

Nathaly Caldonazzo è d’accordo con lei e parla di un cambiamento troppo drastico. Soleil a quel punto ha aggiunto: “Io però sono dell’idea che le cose debbano avere una coerenza, da sempre!”. Sui social in molti si sono scagliati contro Soleil Sorge. Qualcuno scrive: “Mi dispiace solo che Manuel si sia accorto tardi del soggetto disagiato che è Soleil… bell’amica”. Chissà se prima dell’uscita di Manuel i due avranno possibilità di chiarirsi definitivamente.

Tommaso Zorzi, nuovo attacco a Soleil Sorge/ "Fossi stato al GF VIP con lei mi avrebbero espulso..."

Manuel Bortuzzo abbandona la casa del Grande Fratello Vip, le date finali

L’ultimo appuntamento del Grande Fratello vip, andato in onda lunedì 17 gennaio, è stato l’ennesima occasione per osservare scontri infuocati e discussioni incisive. Non tutti però sono riusciti ad avere un ruolo di rilevanza durante la diretta, come d’altronde accade da diverse settimane, in particolare a Manuel Bortuzzo. Il nuotatore dopo settimane molto importanti soprattutto alle prese con la sua relazione travagliata con Lulù Selassiè, sembra ormai quasi saturo dell’esperienza e privo di stimoli degni di nota per interagire in maniera rilevante durante il corso delle puntate. Nel corso della trentacinquesima puntata infatti Manuel Bortuzzo non ha preso parte a momenti significativi, restando in disparte ad osservare le dinamiche del programma quasi come spettatore disinteressato.

Lulù Selassiè fa 'terra bruciata' attorno a Soleil Sorge/ "Sophie basta! Anche Manila l'ha capito"

Nonostante la scarsa partecipazione, Manuel Bortuzzo è riuscito ad ottenere l’immunità dal televoto, garantendosi così ancora la permanenza all’interno del programma e la possibilità di procedere in maniera segreta alla nomination. Per l’occasione il giovane ha scelto di fare il nome di Sophie Codegoni, motivando la decisione affermando di voler ricambiare la scelta fatta a suo discapito dall’ex tronista. Spenti i riflettori della diretta Manuel Bortuzzo non si è reso protagonista di eventi significativi, dedicandosi a vivere in maniera spensierata quelli che secondo alcune voci sarebbero gli ultimi all’interno della casa. Da alcune settimane infatti si parla di un suo possibile addio anticipato per questioni prettamente di salute. Nel frattempo i fan sui social sperano di conoscere il futuro del ragazzo quanto prima, nella prossima puntata infatti potrebbe finalmente arrivare il chiarimento definitivo in merito alla sua posizione all’interno del reality.



© RIPRODUZIONE RISERVATA