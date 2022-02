Manuel Bortuzzo: “Vorrei rientrare in Casa al GF Vip”/ Appello: “Pronto a quarantena”

Manuel Bortuzzo ha rivolto un appello agli autori del Grande Fratello Vip e ai fan del reality: durante la scorsa puntata, il nuotatore ha potuto incontrare nuovamente Lulù Selassiè. Un momento intenso e commovente, che però è durato fin troppo poco e che sarebbe dovuto a una decisione della produzione di dare maggiore spazio ad Alex Belli. Il nuotatore aveva fatto valere le sue ragioni, ribellandosi duramente a questa decisione: “Va tutto bene, ma ci sono delle cose per le quali mi sono dovuto un po’ inc*zzare. Diciamo che, purtroppo, le cose vere piacciono poco”. Continuando con il suo sfogo, Manuel Bortuzzo si è scagliato anche contro Alex: “Far leggere a Lulù un biglietto di un minuto e mezzo riempiva un blocco. Però Alex Belli può far saltare i blocchi per le sue stron*ate”.

Manuel Bortuzzo però non si è lasciato intimorire e con la sua determinazione ha chiesto agli autori di poter rientrare nella casa per vedere Lulù dopo aver fatto la quarantena: “La sorpresa che ho fatto a Lulù è stata bellissima. Ho provato in tutti i modi a trattenermi e non è stato facile. Dovevo dare la giusta carica a Lulù per farle capire che andava tutto bene. Proprio durante la puntata di Casa Chi ho rivolto un appello per fare la quarantena perché vorrei rientrare. Sono disponibile a tutto per lei”. Ad intervistarlo a Casa Chi è stato Gabriele Parpiglia, che è stato il fautore a suo tempo dell’incontro tra Manuel e la sua ex Federica. Il giornalista accontenterà questa richiesta?

Nel giorno di San Valentino, Manuel Bortuzzo ha organizzato una sorpresa davvero speciale per Lulù Selassiè. Il nuotatore è apparso visibilmente emozionato: a convincersi ora del loro rapporto è stato anche il papà di Manuel, Franco, che all’inizio era sembrato scettico, paragonando Lulù alle ex di Manuel. A confessarlo è stato proprio Manuel Bortuzzo in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Manuel ha spiegato che il padre non era favorevole all’inizio, perché non si fidava: “Doveva vedermi. Ora che sto bene, è felicissimo, non vede l’ora di conoscerla. Già con sua sorella Clarissa si diverte come un matto”.

Manuel di recente ha pensato di farsi fare un tatuaggio davvero speciale. L’ex gieffino si è fatto imprimere sulla pelle il numero 22, la data del loro primo bacio: “Il 22 settembre c’è stato il nostro primo bacio. Ci siamo voluti sin da subito. La prima cosa a colpirmi è stato il suo aspetto fisico: ha occhi enormi, è pazzesca. Mai avuto una ragazza così bella e diversa dalle altre”, ha spiegato. Poi ha aggiunto: “Ha una bellezza tutta sua e unica”. Il tatuaggio che Manuel ha voluto farsi si riferisce anche alla canzone “22 settembre” di Ultimo: “Ho tatuato il 22 che è per la canzone di Ultimo ’22 settembre’, è la canzone mia e di Lulù, racchiude un po’ tante cose, anche il primo giorno che ci siamo baciati, quindi un bel numero per noi e lo volevo qui”. La coppia ha intenzione di andare a convivere dopo la fine del reality show di Alfonso Signorini.



