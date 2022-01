Manuel Bortuzzo, il fratello Kevin al GF Vip/ Sorpresa prima dell’abbandono

L’avventura di Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip 2021 è agli sgoccioli. Dopo aver accettato il prolungamento per stare ancora accanto a Lulù Selassiè e trascorrere con lei sia il Natale che il Capodanno, Manuel, come ha annunciato il padre Franco Bortuzzo, lascerà presto la casa per motivi di salute. All’interno della casa non solo non riesce ad avere un’alimentazione equilibrata al punto da aver perso diversi kg, ma non riesce ad allenarsi e a fare fisioterapia. Manuel dovrebbe concludere il suo percorso nella casa di Cinecittà il 14 o il 17 gennaio. Prima di quella data, tuttavia, nel corso della puntata in onda venerdì 7 gennaio, Manuel riceverà una bellissima sorpresa.

Dopo aver incontrato due volte il padre, aver ricevuto la visita di Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini e aver rivisto l’amico Alex, Manuel riceverà anche la visita del fratello Kevin che, su Instagram, ha annunciato la sua presenza in puntata. “Venerdì ci vediamo dopo quattro mesi“, si legge su Instagram.

Manuel Bortuzzo, sorpresa dal fratello Kevin: regalo anche per Lulù Selassiè?

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, dopo aver ricevuto come regalo di Natale il biglietto per il concerto di Justin Bieber a Bologna previsto per gennaio 2023 e a cui parteciperà insieme al fratello Kevin, Manuel Bortuzzo aveva rivolto al fratello un appello: “Vedi di trovare un terzo biglietto per Lulù“, aveva detto Manuel.

Kevin, domani sera, entrerà in casa per rivedere il fratello dopo quattro mesi: annuncerà di aver trovato il biglietto per il concerto anche per Lulù? I fans della coppia, inoltre, si augurano, che esattamente come Christian Selassiè che ha conosciuto Manuel dopo aver fatto la sorpresa alle sorelle Jessica e Lulù, anche Kevin accetti di conoscere la fidanzata del fratello.

