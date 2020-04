Manuel Galiano attacca Giulia De Lellis/ “Emblema del fake. Tutte strafighe, poi…”

Manuel Galiano, ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex scelta di Giulia Cavaglià, oggi felicemente fidanzata con Francesco Sole, rispondendo alle domande dei fans su Instagram, ha attaccato Giulia De Lellis. Secondo Manuel, l’influencer che ha mosso i primi passi nel programma di Maria De Filippi come corteggiatrice di Andrea Damante con cui sarebbe tornata a fare coppia fissa dopo la fine della sua storia con Andrea Iannone, sarebbe la rappresentazione classica del “fake”. “Cosa ne penso di Giulia De Lellis? E’ l’emblema del fake che ormai troviamo tutti i giorni su Instagram. Fateci caso, tutte coppie innamorate e nella realtà non passano dalle porte. Tutte strafighe, poi le vedi dal vivo e non le riconosci. Tutti miliardari e poi prendono la paghetta dalla mamma“, ha scritto Galiano.

MANUEL GALIANO: NUOVO ATTACCO A GIULIA DE LELLIS

Manuel Galiano non è la prima volta che si scaglia contro Giulia De Lellis. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, rispondendo sempre alle domande dei fans, aveva lanciato una sarcastica frecciatina alla De Lellis e al suo libro “Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza)”. “Ciao Manu, hai mai pensato di scrivere un libro?“, gli ha chiesto una fan. La risposta è stata: “non ci ho mai pensato sinceramente, ma se una che non sa coniugare neanche un congiuntivo ha fatto record di vendite, penso che chiunque possa fare un libro”. Giulia De Lellis replicherà a Galiano?





© RIPRODUZIONE RISERVATA