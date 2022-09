Manuel Vallicella, da corteggiatore a tronista di Uomini e Donne/ Poi l’addio alla tv

Manuel Vallicella: il percorso a Uomini e donne

Tra i tronisti più amati della storia di Uomini e Donne c’è sicuramente Manuel Vallicella che aveva cominciato il percorso nel programma di Maria De Filippi come corteggiatore. All’epoca, provò a conquistare il cuore di Ludovica Valli con cui diede vita ad un percorso ricco di emozioni. Tra i due scattò un feeling speciale che il pubblico percepì apprezzando l’educazione, il modo di fare gentile e rispettoso di Manuel che, in un primo momento, si era fatto notare per i tatuaggi. Nonostante il bel rapporto instaurato con Manuel, Ludovica non lo scelse e per Vallicella si aprì la possibilità di salire sul trono.

Un’occasione che Manuel colse al volo sperando di riuscire davvero a trovare l’amore della sua vita e ad aprire il proprio cuore. Tuttavia, esterna dopo esterna, si rese conto di non essere adatto a quel ruolo decidendo di abbandonare il programma. “Mi rendo conto che nonostante faccia delle esterne belle con le ragazze, quando torno a casa mi viene l’angoscia: è da quando ho iniziato il trono che non dormo la notte, sto male, non so se riesco ad andare avanti”.

Manuel Vallicella: l’amore per i tatuaggi e il dolore per la morte della mamma

Dopo l’addio a Uomini e Donne, Manuel Vallicella è tornato al suo lavoro di tatuatore. Nel 2019 ha vissuto il dolore più grande, quello per la perdita dell’amatissima mamma a cui era legatissimo. “E non smetterai mai e poi mai di mancarmi…imparerò soltanto a vivere tenendomi dentro in qualche modo l’ENORME vuoto che ha lasciato la tua assenza…“, aveva scritto su Instagram.

Nell’ultimo periodo, Manuel condivideva pochissimo della sua vita sui social. Oggi, purtroppo, la notizia della sua scomparsa che ha scosso tutto il popolo del web che si era innamorato di quel ragazzo dagli occhi puri e buoni.

