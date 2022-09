Manuel Vallicella, l’addio struggente di Uomini e Donne/ Il video ricordo commuove…

Manuel Vallicella, l’addio di Uomini e Donne in un video

Per il mondo di Uomini e Donne, quello di oggi, è stato un giorno tristissimo per la notizia della tragica e prematura scomparsa di Manuel Vallicella. Dopo aver pubblicato, sui propri profili social una foto di Manuel scattata ai tempi del suo trono scrivendo semplicemente “Ciao Manuel”, la redazione di Uomini e Donne ha scelto di omaggiare la memoria di Vallicella trasmettendo, al termine della puntata del 21 settembre, un toccante video.

Con la voce di Tiziano Ferro a fare da colonna sonora, nel video che potete vedere qui in basso, scorrono le immagini di Manuel durante il suo percorso a Uomini e Donne. Bello, sereno e sorridente, Manuel colpisce i cuori di tutti e sui social sono tanti i commenti degli utenti distrutti dalla notizia. “Il saluto a Manuel sul finale, rivedere quel sorriso splendido, quegli occhi belli e sinceri, un colpo al cuore. Che sgomento e che dispiacere immenso. Ciao Manuel“, ha scritto una ragazza.

Il saluto a Manuel sul finale, rivedere quel sorriso splendido, quegli occhi belli e sinceri, un colpo al cuore. 💔

Che sgomento e che dispiacere immenso. 😔

Ciao Manuel ❤️✨️

Il ricordo di Raffaella Mennoia e le parole per Manuel Vallicella

Oltre ad aver deciso di omaggiare la memoria di Manuel Vallicella con un video, Raffaella Mennoia, redattrice storica della trasmissione, sul proprio profilo Instagram, ha condiviso un video di Manuel scrivendo parole che esprimono tutto il dolore che sta provando per la sua scomparsa.

“Sono ore che scrivo e poi cancello…e niente mi si spezzano le parole non scorrono dal cuore si fermano alla mano.. Provo a scrivere con la testa ma mi si confondono i pensieri i ricordi le nostre chiacchiere… Allora niente scrivo solo nella forma più sincera mi dispiace talmente tanto da non saperlo scrivere e neppure pensare. La tua mamma si prenderà cura di te❤️Ciao Manuel Riposa in Pace”.













