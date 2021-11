Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco si sposano/ “Matrimonio nel 2022…”

Il giorno del matrimonio di Manuel Arcuri e del fidanzato Giovanni Di Gianfrancesco si avvicina. Insieme da undici anni, la coppia ha coronato l’amore con la nascita del figlio Mattia che oggi ha sette anni. Dopo vari rumors e indiscrezioni sul matrimonio imminente della coppia, l’annuncio che i fans della Arcuri aspettavano è arrivato. Dalle pagine del settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 10 novembre, infatti, l’attrice annuncia il matrimonio nel 2022. La proposta che Manuela aspettava è arrivata ed ora è pronta per pronunciare il fatidico sì.

«Ci sposeremo nel 2022, finalmente è arrivata la proposta!» – annuncia la Arcuri sulle pagine del magazine diretto da Alfonso Signorini. «Ne parlavamo da tempo, il matrimonio è sempre stato uno dei nostri obiettivi, anche se ci eravamo già sposati a Las Vegas nel 2013», aggiunge ancora.

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco annunciano il matrimonio

Il matrimonio era da tempo uno degli argomenti principali delle conversazioni di Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco. Finalmente, però, la proposta è arrivata in un modo davvero speciale. «Giovanni mi ha sorpresa con qualcosa di veramente unico! “Accompagnami a vedere un terreno dove potremmo costruire il nostro castello”, mi ha detto. E così mi ha portata in questo posto un po’ in collina, senza case intorno, con un bellissimo panorama. A un certo punto è passato un aereo, tipo quelli che si vedono al GfVip, con scritto: “Manu, vuoi sposarmi?”», ha detto l’attrice.

Ma dove si sposeranno Manuela Arcuri e il fidanzato? «Ho sempre sognato di sposarmi su una spiaggia, al tramonto, nei luoghi dove sono cresciuta, a Sabaudia o a Latina», conclude.

