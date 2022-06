Manuela Arcuri, fuga a Mykonos/ Prima del matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco…

Manuela Arcuri, addio al nubilato a Mykonos

Fuga a Mykonos per Manuela Arcuri che si è concessa un viaggio di relax e divertimento prima degli ultimi preparativi per il suo matrimonio. Come fanno sapere le chicche di gossip del settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 22 giugno, l’attrice ha scelto Mykonos per il suo addio al nubilato. Dopo quello di Federica Pellegrini che ha festeggiato con le amiche prima di diventare la moglie di Matteo Giunta, è arrivato il momento di festeggiare anche per la Arcuri.

“L’attrice ha deciso di festeggiare sull’isola greca il suo addio al nubilato. Cena all’italico con un gruppo di amiche fino all’alba. Aspettando il grande giorno…”, si legge su Chi. Per Manuela Arcuri, dunque, il grande giorno si avvicina, ma quando sarà celebrato il rito nuziale?

Manuela Arcuri, matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco il 22 luglio

Manuela Arcuri sposerà il compagno Giovanni Di Gianfrancesco il prossimo 22 luglio. Dopo essersi sposati a Las Vegas nel 2013, poco prima della nascita del figlio Mattia, la coppia convolerà a giuste nozze davanti a parenti e amici nel Castello Odescalchi, sul lago di Bracciano. L’attrice, dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio lo scorso autunno, aveva promesso che sarebbe stato un matrimonio da principessa.

«Non c’è stato alcun principe azzurro ad aiutarmi ma sono stata fortunata: ho ottenuto dalla vita quello che volevo e sono felice», aveva raccontato al settimanale Chi svelando anche che avrà due abiti «Uno da indossare in chiesa, un altro per la festa». Tutto, dunque, è pronto per il sì. Nel frattempo, la Arcuri si gode il mare e il relax di Mykonos.

