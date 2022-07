Manuela Arcuri svela i dettagli del suo matrimonio/ Sull’assenza di Gabriel Garko…

Manuela Arcuri: “Matrimonio? Mi sono commossa quando…”

Manuela Arcuri si è sposata. L’attrice è convolata a nozze lo scorso 22 luglio con Giovanni Di Gianfrancesco al Castello degli Odescalchi a Bracciano. Sul Settimanale Chi sono stati pubblicati gli scatti del matrimonio da favola di Manuela Arcuri. Manuela Arcuri appare raggiante mentre viene accompagnata all’altare dal padre. Tanti gli amici presenti, da Vittorio Sgarbi a Beppe Convertini ad Annalisa Minetti che ha anche dedicato alcune canzoni alla coppia durante il ricevimento. In un’intervista al Settimanale Chi, Manuela ha fornito alcuni dettagli sulle nozze: “Durante la preparazione tutti mi chiedevano se ero agitata e io rispondevo che stavo bene. Ero preoccupata solo che tutto andasse bene perché sono una perfezionista”.

Il momento più emozionante per Manuela è stato quando il padre è entrato in camera dopo che lei aveva indossato l’abito bianco. Il padre l’ha guardata e le ha detto che sembrava una principessa. Manuela si è commossa: “E’ stato il momento più bello. Lì ho realizzato quello che stava succedendo e mi sono messa a fare avanti e indietro per la stanza”. Manuela è arrivata in chiesa solo un quarto d’ora dopo Giovanni per non far attendere troppo gli altri invitati: “Sono arrivata all’altare, ho visto mio marito e gli ho sussurrato “Giò ma perché tutto questo tempo?” e lui mi ha risposto “Lascia stare Manu, non arrivava la macchina”. Le fedi sono state portate dal figlio della coppia, Mattia.

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco sono marito e moglie. Il ricevimento si è svolto al Castello Odescalchi di Bracciano. Durante il banchetto nuziale, Manuela ha cambiato abito e ne ha indossato uno color avorio. La serata è stata presentata da Antonio Giuliani che ha coinvolti gli ospiti. Durante la serata, la madre di Manuela ha voluto leggere una lettera. Una sorpresa inaspettata per l’attrice che si è messa a piangere. Poi gli invitati sono stati spostati in un’armeria trasformata in discoteca. I festeggiamenti sono proseguiti fino alle 4 del mattino. E la prima notte di nozze? Nessuna notte passionale con Giovanni come ha rivelato Manuela: “La nostra vita matrimoniale era iniziata da tempo. Non eravamo due ragazzini alla prima notte di nozze”.

Manuela Arcuri frena però sulla possibilità di avere un altro figlio: “Sto ricominciando a lavorare e Mattia sta bene così, non ne vuole sapere”. Per il momento la coppia non andrà in viaggio di nozze. A Capodanno però Manuela e Giovanni partiranno per il Sudamerica. Tra gli invitati non c’era Gabriel Garko con cui Manuela ha vissuto una storia d’amore. L’attrice ha spiegato il motivo: “Negli anni abbiamo lavorato tanto insieme ma poi non ci siamo più frequentati né sentiti. Ho voluto che ci fossero le persone care che mi hanno dimostrato amicizia negli anni e che vogliono bene a Manuela”.











