Manuela Arcuri torna al cinema e in tv: “Sono più progetti pronti a partire”/ “Reciterò in un film horror”

Arcuri annuncia diversi progetti cinematografici: le sue parole

Manuela Arcuri sta per tornare sia su piccolo che su grande schermo, dopo un lungo periodo d’assenza dovuto alla maternità. L’attrice, ai microfoni del settimanale Chi, ha raccontato nel dettaglio quali sono i progetti che la vedranno protagonista nel corso del prossimo anno: “A livello di fiction il mio lavoro è stato rallentato, questo è innegabile, ma lavorare per me è un’esigenza che va al di là dell’aspetto economico” esordisce Arcuri: “Ho iniziato molto presto, a 15 anni, e fa parte di me e del mio sentirmi realizzata, completa, gratificata, non potrei farne a meno. Fortunatamente, le proposte non sono mai mancate e adesso sto per tornare al cinema e in televisione, ci sono diverse cose che bollono in pentola.”

Manuela Arcuri spiega: “Sono più progetti ancora in fase di definizione, ma pronti a partire. C’è una produzione per il cinema in collaborazione con la Spagna, un film horror che si intitola Beautiful girls, in cui avrò il ruolo di una donna molto cattiva, malvagia, quasi diabolica che mi diverte molto: dovrei cominciare a girarlo a inizio 2024.” L’attrice tornerà ad interpretare un ruolo in alcune fiction: “C’è una miniserie per la tv, una storia vera in cui interpreto la moglie di un onorevole, per cui ancora si sta scrivendo la sceneggiatura e definendo l’emittente. Poi un film in coproduzione con Malta intitolato Il principe azzurro non esiste, che dovrei iniziare in primavera. E infine un progetto in cui tornerò a un ruolo sexy e provocante.”

Manuela Arcuri: “Sono cambiata, non sono più la donna che ero a 20 anni”

Arcuri nasce come showgirl, ma il suo talento nel corso del tempo è sfociato nel cinema sua grande passione. L’immagine della donna sexy, però, non è stata rinnegata dall’attrice come lei stessa dichiara ai microfoni di Chi: “Gli anni passano, si cresce e si cambia e oggi sono una tipologia di donna differente, non si può continuare per tutta la vita a fare le ventenni”.

Arcuri aggiunge: “Quel ruolo lì, oggi, non potrei più farlo, ce ne sono tanti altri più adatti alla mia età che non avrei potuto ricoprire allora. Questo però non vuol dire che io rinneghi quel periodo là, che è stato per me un periodo splendido e che ho vissuto pienamente” sottolinea Manuela Arcuri, pronta a tornare su schermo.

