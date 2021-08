Manuela Carriero a Temptation Island per vendicarsi di Stefano?/ Lei replica

Manuela Carriero ha partecipato a Temptation Island 2021 per vendicarsi dell’ormai ex fidanzato Stefano Sirena? È questa l’accusa che il popolo del web ha ultimamente lanciato ad una delle grandi protagoniste dell’ultima edizione. Oggi Manuela è fidanzata con il tentatore Luciano Punzo ma il pubblico teme che lei abbia partecipato al programma già con l’intensione di chiudere con Stefano e di vendicarsi di lui. La replica della ragazza non si è fatta attendere.

Sui social, Manuela ha negato ogni accusa del genere: “Vorrei rispondere a quelle poche persone che sostengono che io sia entrata nel programma per lasciare Stefano o vendicarmi. Io sono entrata con tanta speranza che potesse uscirne cambiato e con me… vi pubblico ciò che ho scritto la redazione prima di partire. Questo è stato l’ultimo tentativo, poi ho capito che una persona non può cambiare”.

Manuela Carriero si difende dalle accuse e pubblica il messaggio inviato alla redazione di Temptation Island

Manuela Carriero ha così postato il messaggio inviato alla redazione di Temptation Island che dimostra la volontà di risolvere i dissapori con Stefano. Nel lungo messaggio si legge: “Non capivo che si comportava così perché mi tradiva come se non esistessi. Doveva lasciarmi lui quando mi ha tradita per la prima volta invece di tornare a casa e dormire nel mio letto per anni. Poi io sarei debole… forse ero la comodità e la sicurezza… Non pubblico il video con tutte le foto che ho mandato perché ho un’altra persona accanto e non mi pare il caso. Ma questi messaggi non mi sembrano di una ragazza che vuole vendicarsi”.

Infine, Manuela ribadisce le sue motivazioni: “Non credo di essere entrata per vendetta scrivendo queste cose. Questo è solo per mettere in chiaro la mia posizione. Da donna innamorata ci ho sperato fino all’ultimo. È andata come doveva andare. Credo di essermi salvata da una vita di tradimenti e bugie”.



