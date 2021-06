Manuela e Stefano, coppia Temptation Island 2021/ Lei: “è la sua ultima possibilità”

Chi sono Manuela e Stefano di Uomini e Donne?

Manuela e Stefano tra i protagonisti di Temptation Island 2021, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5. Manuela Carriero e Stefano Sirena, questi i loro nomi e cognome, sono una coppia da circa 4 anni, ma sono ad un punto di non ritorno. I tradimenti di Stefano hanno spinto Manuela a partecipare al programma che rappresenta la “sua ultima possibilità”. Una vera e propria prova per il fidanzato che dovrà convivere a stretto contatto con una donne single tentatrici pronte a metterlo in difficoltà. Il programma, infatti, vedrà i concorrenti fidanzati trascorrere le proprie giornate in un resort da sogno in Sardegna in compagnia di bellissimi ragazzi e ragazze single pronti a tentarli. Nel video di presentazione Manuela ha detto: “ciao sono Manuela, ho 31 anni e vengo da Brindisi. Sono fidanzata con Stefano da 4 anni e mezzo e nella vita ho sempre fatto la barista, sono tornata a vivere da sola e di ritrovare la mia indipendenza. Lui invece vive dalla madre”.

Manuela e Stefano: “ho scritto io Temptation Island 2021. Non mi fido più di lui”

Manuela poi sottolinea i motivi che l’hanno spinta a scrivere alla redazione del programma prodotto da Maria De Filippi: “ho scritto io a Temptation Island perché non mi fido più di Stefano. Lo scorso anno ho lasciato la mia casa e il mio lavoro per raggiungerlo a Rimini dove lavorava. Quando sono arrivata mi è crollato il mondo addosso perché ho scoperto di alcuni tradimenti da parte sua che risalgono all’intera durata della nostra storia. Per quello che ho vissuto nella mia vita vorrei un uomo di cui potermi fidare”. Dal canto suo Stefano è consapevole dei suoi errori e vuole a tutti i costi rimediare e recuperare il rapporto con la sua amata Manuela: “ho sbagliato e ne sono pentito, ma è pur vero che lo scorso anno ho lasciato il lavoro e sono ritornato da lei, quindi credo di averle già dato la mia dimostrazione. Cos’altro dovrei fare? Oggi non stiamo viaggiando nella stessa direzione e Temptation potrebbe essere l’occasione per capire se proseguire insieme e ricominciare davvero o finirla qui”. Riuscirà la coppia a resistere alle tentazioni di Temptation Island oppure usciranno dal programma come single?

