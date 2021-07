MANUELA E STEFANO, TEMPTATION ISLAND 2021/ Lei: “L’amore con lui? Una cosa sporca”

Colpo di scena all’inizio della nuova puntata di Temptation Island 2021. Filippo Bisciglia parte con la coppia di Manuela e Stefano e chiama quest’ultimo al falò perché ha per lui un altro video. In questo Manuela parla con Luciano dei rapporti intimi col suo fidanzato: “Non ho voglia di fare l’amore perché lo vedo come una cosa sporca, soprattutto per come lo fa lui. Sembra che lui faccia una cosa meccanica.” Seguono le immagini dei due sempre più vicini: Manuela che ammette di trovarlo non solo bellissimo ma anche attraente dal punto di vista caratteriale. I due sorridono, ballano, si divertono insieme e non mancano abbracci e bacini. Stefano è molto scosso da quanto visto e ammette di esserne sorpreso: “Questa è venuta qua per lasciarmi?” Così si dice pronto a vendicarsi. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Manuela e Stefano coppia in crisi?

Manuela e Stefano sono tra le coppie protagonisti della nuova edizione di Temptation Island 2021, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Per la coppia la partecipazione al programma rappresenta l’ultima possibilità data da Manuela al fidanzato colpevole di ripetuti tradimenti. E’ proprio Manuela durante la prima puntata a raccontare alle altre fidanzate come ha scoperto i tradimenti del compagno: “un pomeriggio lui va da un amico, io stavo facendo le pulizie e trovo un secondo cellulare. Lo sblocco perché il cogl*one aveva lo stesso pin dell’altro e scopro foto di tette e di cul* di un’altra ragazza”. Manuela allora rivela alle compagne di aver chiamato il fidanzato della ragazza anche lui all’oscuro di tutto. Un racconto che stranisce tutte le fidanzate di Temptation, ma le sorprese sono dietro l’angolo. Manuela, infatti, comincia ad avvicinarsi al tentatore Luciano; le immagini vengono mostrate a Stefano che reagisce davvero male “che schifo, ora la faccio piangere!”.

Manuela e Stefano a Temptation Island 2021: tradimento in arrivo?

Anche Manuela durante il primo falò è chiamata a vedere un video in cui il fidanzato Stefano flirta con le tentatrici single del villaggio. Poco dopo il falò Manuela rientrata nel villaggio scoppia a piangere con le altre fidanzate dicendo: “Lui ha una sua visione, non riesce a capire i suoi sbagli e continua a fare gli stessi errori. Io penso che lui non mi ama, perché se mi amassa cercherebbe di capire i suoi errori. Io il mio passo l’ho fatto, ho perdonato i suoi tradimenti; ma lui? Se io sono così è perché lui mi ha fatto diventare così oggi!. Questo individuo ha la capacità di farmi sentire un ce**o…Mi fa sentire inferiore a tutte. Continua a essere sempre la stessa persona, io penso che lui non mi ami, perché se mi ami fai qualcosa”. Le immagini del fidanzato a stretto contatto con le single fa infuriare Manuela che sottolinea: “lui guarda loro come non guarda me, si avvicina a me solo la sera, quando deve fare quello che vuole fare”. Il rapporto tra i due sembrerebbe arrivato ad un punto di non ritorno. Cosa succederà nella prossima puntata?

