Manuela Falorni, moglie Franco Ciani/ “Anche mio manager quando ero una pornostar”

Manuela Falorni ha affidato a Facebook un lunghissimo sfogo dopo la morte del marito Franco Ciani, che si è suicidato venerdì scorso in una camera d’albergo a causa dei debiti. Dopo Anna Oxa il musicista si era infatti legato alla Venere Bianca, come veniva chiamata l’ex attrice pornografica. «Se prima il motto era “siamo forti, troppo forti” adesso mi rimane solo di auto convincermi che adesso io devo essere “forte, troppo forte”», ha scritto la 61enne. Ora prova a darsi coraggio, usando per la prima volta il termine vedova che è costretta a utilizzare a causa del gesto estremo del marito. «Arriverà un momento di calma piatta? Non cerco serenità perché so già che non potrò averla mai più, ma almeno la calma piatta, dove puoi pensare che per almeno qualche anno non avrai dolori nuovi da metabolizzare, dove potrai solo concentrarti sui piccoli momentanei piaceri che cerchi di costruirti con grande impegno e sacrificio». Ora non può fare altro che concentrarsi su se stessa: «Lotterò per me e per quelle poche, pochissime persone che mi vogliono bene».

MANUELA FALORNI, MOGLIE FRANCO CIANI “IL MIO CUORE SANGUINA”

Non sarà facile per Manuela Falorni voltare pagina dopo la morte di Franco Ciani, anche perché i due erano legati da 24 anni di matrimonio, ma l’ex pornostar sa di doverci provare. Franco Ciani comunque fu anche suo manager oltre che compagno di vita. «Lui è stato il mio manager nell’esperienza hard», raccontò in un’intervista rilasciata nel 2018 alla giornalista Cinzia Donati, autrice del libro “La seconda stanza delle torture”. La Venere Bianca ha infatti alle spalle una carriera di fotomodella e di pornostar. All’età di 55 anni ha poi cominciato a dedicarsi alla body building, esibendosi come amante del culturismo e del benessere. Prima di sposare Franco Ciani era stata moglie del pugile Nino La Rocca, da cui ha avuto il figlio Antonio affidatole nel 1995 dopo una lunga battaglia legale con l’ex marito. Ora dopo questo lutto non può fare altro che rimboccarsi di nuovo le maniche. «E tutto si chiude cosi, con un mare di perché che non avranno mai risposte, indelebilmente si chiude e la mia mente è confusa, il mio cuore sanguina», ha scritto su Facebook in un altro post.





