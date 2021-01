Manuela Ferrara, ex di Higuain/ “Finita perchè lui aveva una passione per le zozze”

Sono decisamente scottanti le rivelazioni fatte da Manuela Ferrara, l’ex fidanzata di Gonzalo Higuain, proprio sull’ex bomber di Juventus, Milan e Napoli. Ospite negli studi del programma di Sportmediaset, Tiki Taka, la modella e showgirl bresciana, ex meteorina, ha svelato di essersi frequentata per qualche tempo con Higuain ma che il loro rapporto si è interrotto a causa di un vizietto particolare dello stesso Pipita: “Sono stata con Higuain qualche tempo fa – le parole di Manuela Ferrara parlando con Piero Chiambretti, il padrone di casa – non siamo mai stati fidanzati ufficialmente, c’è stata una frequentazione durata qualche mese. È finita perché lui aveva una passione particolare per le zozze. Preferiva andare con le zozze”.

Non si capisce bene a chi si riferisca con la parola “zozze”, anche se facilmente intuibile, fatto sta che la stessa modella ha fatto capire che queste frequentazioni particolari siano arrivate in concomitanza con il trasferimento dell’argentino al Milan: “Se è capitato durante la sua esperienza a Napoli? No, dopo. Lui era a Milano in quel periodo”.

MANUELA FERRARA, EX DI HIGUAIN: “SONO STATA CON QUARESMA, CON CR7 INVECE…”

Negli scorsi mesi si è parlato spesso e volentieri anche di una possibile liason fra Manuela Ferrara e l’asso della Juventus e della nazionale portoghese, Cristiano Ronaldo, ma in realtà sembrerebbe essersi trattato solo di chiacchiere e nulla più: “La storia con Cristiano Ronaldo? Non c’è mai stato nulla – ha affermato l’ex fidanzata di Higuain – mi ha solo scritto un messaggio privato sui social per congratularsi con me. Solo complimenti, nulla di più. L’ho apprezzato molto”. Il riferimento era ad un calendario che la stessa ragazza aveva fatto per l’anno 2018, che evidentemente era piaciuto alla star bianconera. C’è invece stato qualcosa con il “trivela” Ricardo Quaresma, ex esterno d’attacco dell’Inter ai tempi di Josè Mourinho: “È durata otto mesi – racconta la ragazza – amava la mia pasta ai broccoletti”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA