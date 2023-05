Manuela Moreno/ “Si vive anche senza Fazio. Agorà? Sono pronta”

Tra carriera e vita privata, Manuela Moreno senza filtri ai microfoni del Corriere della Sera. Il volto del Tg2 Post ha parlato di diversi temi ma non è mancata una battuta sulla relazione con Adriano Galliani: “Il Tg2 mi aveva mandato a Montecarlo per la presentazione del libro di Emilio Fede. Alla cena di gala allo Sporting, noiosissima, sono capitata seduta vicino a lui. Abbiamo riso per tutta la sera. E ha cominciato a corteggiarmi, più o meno sarà durata un anno”.

Manuela Moreno ha rivelato che per amor suo Galliani si è messo a dieta perdendo 14 chili, passando da 90 a 76. E non sono mancate le partite allo stadio, così come le amicizie vip, a partire da Naomi Campbell. Poi la fine della relazione, per volere della giornalista: “L’ho visto in tv con una persona che non avrebbe dovuto essere con lui. Non gliel’ho perdonata e l’ho mandato a quel paese. Per tre mesi mi chiamava ogni sera, cantandomi Renato Zero. Io lo ascoltavo e ce lo rimandavo”.

Manuela Moreno e la Rai

Manuela Moreno si è poi soffermata sul suo percorso professionale, in molti hanno accostato il suo nome ad Agorà, il talk politico di Rai 3: “Non ho ricevuto nessuna chiamata, ma sono pronta, anche se sono felice dove sto. Il mio ex direttore Gennaro Sangiuliano non voleva perdermi: “La Moreno adda murì a Post””. E la 56enne è netta nei confronti di chi parla di occupazione della Rai da parte del centrodestra: “Forse l’occupazione c’era prima, in 31 anni non ho mai avuto un programma, ora scoprono che sono brava”. Una battuta infine sulla rottura tra la tv di Stato e Fabio Fazio: “Lo seguirò con molto interesse su Nove, è una perdita, ma si vive anche senza di lui. Lo conosco da quando lavoravo alle tv private e lui faceva l’imitatore, magari avrà budget più interessanti”.

