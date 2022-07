Manuela Raffaetà, l’ex moglie di Marco Melandri bacia un altro uomo, chi è?/ Spuntano le foto…

Manuela Raffaetà volta pagina dopo Marco Melandri, chi è il nuovo amore?

L’ex moglie di Marco Melandri ha un nuovo amore. Manuela Raffaetà è stata pizzicata in compagnia di un altro uomo. La nuova fiamma della donna è Luca Salvatori. Una scelta curiosa per Manuela considerando che anche Luca è un pilota di moto. Sulla rivista MowMagazine sono apparse delle foto inequivocabili che mostrano i due in atteggiamenti intimi. La rivista ha cercato di contattare la donna che ha confermato la nuova relazione. Manuela ha rivelato che tra lei e Luca ci sarebbe stato per il momento solo un bacio aggiungendo un altro tassello alla vicenda: “C’era vicinanza ma ci siamo visti solo una volta. Bacio? Prima o poi doveva capitare. Non posso restare ad aspettare Marco”.

Manuela ha voluto precisare che per il momento Luca non è il suo fidanzato ma solo un amico. La donna ha chiarito di volersi concentrare per il momento sulla figlia senza escludere in futuro la possibilità di mettersi assieme a Luca. Al momento, Manuela sta frequentando Luca e magari in futuro tra loro potrebbe nascere qualcosa. La conferma è arrivata anche dallo stesso Luca Salvatori: “Come molti ben sanno io non sono fidanzato. Frequento un po’ di ragazze e c’è stato questo incontro. Ma io sono assolutamente libero”, ha detto.

Manuela Raffaetà non ha escluso un ritorno di fiamma con l’ex Marco Melandri. Nell’intervista a MowMagazine, la donna ha lasciato la porta aperta all’ex pilota e a tal proposito ha fatto un paragone con la storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La donna ha infatti rivelato: “Io ci ho tenuto tantissimo a provare a salvare la mia famiglia, ci ho messo tutto l’impegno possibile immaginabile, in tutte le maniere. Purtroppo non sono riuscita e vabbè, nella vita nel problema bisogna trovare anche l’opportunità di essere felici e di crescere i propri figli con la serenità. Poi dopo nella vita cosa succederà non lo sappiamo neanche noi… Hai visto Belen con Stefano e altre situazioni… Cioè, non si sanno mai queste cose, la vita è bella perché uno deve star bene con sé stesso, poi dopo cosa succederà quando uno trova l’equilibrio con sé stesso si vedrà. Il tempo… si vedrà cosa succederà”.

Per il momento Manuela vuole dedicarsi alla figlia e preferisce concentrarsi su se stessa. Manuela però ha deciso di ritagliarsi anche alcuni momenti da donna e per questo motivo ha scelto di frequentare alcuni corteggiatori: “Certo, io l’avevo dichiarato che stavo voltando pagina e l’ho fatto. Io sono una persona libera e posso fare quello che voglio. Ci sono dei corteggiatori ai quali quando posso, quando la bimba è tranquilla, posso ritagliare dello spazio anche da donna e non solo da mamma. Poi nella vita non si sa mai cosa succederà. Intanto mi sono concentrata su me stessa, e mi ci sto dedicando come donna e non solo come mamma, niente di più e niente di meno per adesso”.











