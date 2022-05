Mara Maionchi: “Mia morte era dietro l’angolo”/ “Mi stavo lasciando andare…”

Mara Maionchi è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Tv Talk”, trasmissione di Rai Tre. La donna, protagonista di “Quelle brave ragazze” con Sandra Milo e Orietta Berti su Real Time, ha rivelato di avere vissuto un momento davvero terribile, nel quale non intravedeva più alcuno spiraglio di salvezza all’orizzonte. L’ex giudice di X Factor ha infatti sottolineato che c’è stato un periodo della sua esistenza nel quale vedeva tutto nero: “Quando mi sono avvicinata agli 80 anni ho avuto un momento di smarrimento, mi sono lasciata andare e mi è venuto l’esaurimento nervoso, perché la morte era dietro l’angolo”.

Istanti davvero complicati, che però, con la sua grinta e con la sua forza d’animo, Mara Maionchi ha saputo superare brillantemente, con un rimedio del tutto naturale e tipico della sua personalità: “Da quando faccio l’imbecille in giro, questa cosa l’ho curata. Non devi farti lasciare indietro nella vita, mai. Mi sentivo come se fosse finito tutto”.

MARA MAIONCHI: “MICHIELIN CONDUTTRICE DI X FACTOR? PUÒ FARLO MOLTO BENE”

Nel prosieguo di “Tv Talk”, Mara Maionchi è stata interpellata circa la nuova edizione di X Factor, che godrà di una giuria profondamente restaurata, ma non solo: anche alla conduzione ci sarà un’interessante novità, che risponde al nome di Francesca Michielin. La cantante è all’altezza di questo ruolo? Maionchi non nutre dubbio alcuno in proposito: “Il conduttore è una cosa a se stante, nel senso che non deve esprimere pareri. Michielin può farlo molto bene”.

Per quanto invece concerne proprio le poltrone dei giudici, Mara Maionchi riserva unicamente complimenti alle scelte effettuate dalla produzione del talent show: “Fedez lo vedo bene. Dargen D’Amico (rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo, ndr) lo vedo benissimo, perché poi è un produttore, quindi sta nel settore. Anche Ambra Angioini la vedo bene, è una persona intelligente. Non conosco la sua esperienza e conoscenza in materia musicale”.

