Francesca Michielin ha il fidanzato?/ Ramiro Levy o una nuova fiamma: gossip impazza

Francesca Michielin ha il fidanzato? La 27enne artista di Bassano del Grappa è stata sempre storicamente molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, di conseguenza non è facile capire se abbia una relazione o meno. Le ultime notizie che si hanno a riguardo fanno riferimento a Ramiro Levy, giovane musicista brasiliano, originario di Porto Allegre, nato nel 1985, quindi di dieci anni più vecchio della stessa Francesca Michielin: ma è ancora il suo fidanzato? Difficile dirlo con certezza proprio per i motivi di cui sopra, visto che la loro relazione non viene “sponsorizzata” da tempo sui vari social e nelle paparazzate, di conseguenza è difficile trovare una risposta a questo dilemma.

Si sa con certezza che Ramiro Levy ha in comune la passione per la musica con l’artista veneta, visto che nel 2005 ha formato a Barcellona un gruppo musicale, leggasi i Selton, di cui lo stesso è chitarrista, assieme a Daniel Plentz, Eduardo Stein Dechtiar e Ricardo Fischmann. Dopo un primo disco la band ne ha realizzato un secondo nel 2010 che ha ottenuto un grande successo, e grazie al quale hanno anche realizzato oltre cento concerti.

FRANCESCA MICHIELINI HA IL FIDANZATO? TANTE VOCI SU RAMIRO LEVY E NON SOLO…

Detto questo, non vi sono foto in rete che ritraggono Ramiro Levy, quello che resta il presunto fidanzato di Francesca Michielin, con la stessa artista, di conseguenza il mistero resta. Bisogna solamente capire se questa sparizione dei social sia dovuta solamente ad un’estrema riservatezza e ad una ricerca di privacy, o meno.

A questo punto siamo curiosi di scoprire la verità sulla coppia, anche perchè circolano voci circa il fatto che Ramiro Levy sia addirittura già un ex fidanzato di Francesca Michielin, e che la stessa avrebbe quindi trovato l’amore con un altro uomo. Il gossip impazza sulle pagine di cronaca rosa dei siti e dei giornali specializzati, ma di certezze ve ne sono davvero poche…

