Mara Maionchi/ “Nudi per la vita? Format internazionale vincitore di premi”

Mara Maionchi “Io sono la prova provata che la prevenzione può fare la differenza”

Mara Maionchi debutta alla conduzione di “Nudi per la vita“, il nuovo format televisivo Rai in partenza da lunedì 12 settembre in prima serata su Rai2. Si tratta di una nuova importante sfida per la produttrice discografica che, intervistata da Blogo.it, ha rivelato: “è un programma che mira a sensibilizzare alla prevenzione contro il tumore alla prostata e al seno: tuttavia mi preme dire che la prevenzione, in generale, è uno strumento importante non tanto per non ammalarsi (esiste anche la familiarità) ma per avere un vantaggio competitivo sulla cura, sì”.

Chi più della ex giudice di X Factor può dirlo, visto che la Maionchi ha sconfitto due tumori. “Io sono la prova provata che la prevenzione può fare la differenza: in un controllo annuale abbiamo trovato il mio (peraltro bilaterale perché io sono sempre esagerata!) e ho potuto intervenire tempestivamente. Non ho la ricetta per tutte le soluzioni ovviamente, è stato il mio percorso personale, ma sull’utilità del mezzo posso garantire” – ha detto.

Mara Maionchi e il suo ruolo a “Nudi per la vita”

La simpaticissima produttrice discografica parlando del ruolo che ricoprirà all’interno di “Nudi per la vita” ha detto: “sono una che sta al fianco, mai al di sopra o davanti. Secondo me assomiglio più al coro greco: sottolineo le cose, non giudico, occasionalmente ironizzo ma non devio mai la spontaneità delle azioni degli altri, almeno ci provo. Poi certo si spera che i vecchi siano più saggi, magari qualcosa da prof l’avrò anche detta”. Un ruolo diverso per Mara Maionchi che ha precisato: “se ho anche piccoli dubbi non mi avventuro a priori nelle cose, non mi esporrei a dare degli elementi di modifica. Peraltro, questo è un format internazionale vincitore di premi e sicuramente è stato scritto da chi ne sa più di me: l’unico errore che potevamo fare era selezionare nel cast persone che non fossero pronte a mettersi al servizio del messaggio del programma e penso che ci siamo riusciti. Sono stati tutti preziosi in questo senso”.

Infine parlando proprio del programma che è un invito alla prevenzione dei tumori ha detto: “il titolo che mi renderebbe più gioiosa sarebbe “+90% di prenotazioni agli screening anti-tumorali grazie a Nudi per la Vita. Commenta la Maionchi: ora l’altro 10% lo vado a cercare porta a porta!”.











