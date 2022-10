Mara Maionchi: “Simona Ventura mio fattore Q”/ “A X Factor fu la mia Pippa Bauda!”

Mara Maionchi è intervenuta a “Che Tempo Che Fa”, tra gli ospiti del tavolo finale della puntata andata in onda nella serata di domenica 16 ottobre su Rai Tre e condotta da Fabio Fazio. Durante la conversazione con gli altri volti noti presenti in studio televisivo, Maionchi ha individuato nitidamente quale sia stato il momento decisivo per quanto concerne la sua carriera sul piccolo schermo e, neanche a farlo apposta, colei che lo rappresentava era una delle protagoniste del tavolo: Simona Ventura.

Mara Maionchi e il tumore: "Quando scopri di essere malato sei solo"/ "Oggi ho paura di morire ma…"

Infatti, come ha riferito la componente della giuria di Italia’s Got Talent, “il mio fattore Q è stata Simona Ventura, perché quando ho fatto X Factor e le hanno presentato questa Mara Maionchi, che non conoscevano nella tv, mi ha accolto volentieri e da lì ho potuto fare altri programmi. Lei è stata la mia Pippa Bauda!”.

Nudi per la vita/ Diretta 2a puntata: lo spogliarello manda in delirio il pubblico, è un successo!

MARA MAIONCHI E IL MARITO ALBERTO SALERNO, LUI: “LE FACCIO LE PULCI QUANDO TORNA A CASA”

Con Mara Maionchi poi, si sa, il momento comico è sempre dietro l’angolo e si è palesato quando Fabio Fazio ha annunciato la presenza in collegamento audiovisivo di Alberto Salerno, marito del volto televisivo. Salerno, in particolare, ha confessato di essere molto critico nei confronti della moglie e delle sue apparizione in tv: “Faccio un po’ le pulci su di lei quando torna a casa, ma devo dire che stasera è stata bravissima”.

Scherzando, Mara Maionchi gli ha risposto: “Guarda che torno a casa, poi vengo qui e dico cosa mi hai detto! Dovete sapere che mio marito ha occupato le stanze delle sue figlie che si sono sposate. Ha di tutto: televisione, giochi… È un pensionato che fa tutto e non produce niente! A lui non piace più niente…”.

Mara Maionchi a Massimo Bernardini "Spogliati anche tu!"/ "Così incoraggi gli altri…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA