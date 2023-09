Mara Venier approva la coppia Belen Rodriguez ed Elio: “Vola Belenita, vola…”/ Scoppia la polemica nel web

Mara Venier “vittima” del web: travisato il suo messaggio in supporto di Belen Rodriguez

Travisare un discorso, fraintendere un pensiero o semplicemente fuorviare il senso di un commento; sono solo alcune delle dinamiche tipiche del contesto social. Per quanto siano un mezzo ad oggi permeato nella società, e per certi versi anche positivamente, il mondo della rete non smette mai di sorprendere per la sua capacità di accendere polemiche dal nulla. L’ultima ad essere stata “vittima” di queste dinamiche è Mara Venier, “rea” di un commento sotto uno delle ultime foto postate da Belen Rodriguez.

Come ampiamente noto, Belen Rodriguez ha interrotto la sua relazione con Stefano De Martino. Il ritorno di fiamma con il conduttore non ha avuto un esito felice e, stando alle ultime notizie, la showgirl argentina avrebbe già una nuova fiamma corrispondente al nome di Elio Lorenzoni. Con alcuni scatti pubblicati nell’ultima settimana, la nuova liaison è stata praticamente resa ufficiale; a tal proposito, ha voluto dare la propria benedizione anche Mara Venier.

Mara Venier, il commento in favore di Belen Rodriguez “trasformato” in insulti

“Vola Belenita, vola!”, queste le poche parole scritte da Mara Venier sotto uno degli ultimi post pubblicati sui social da Belen Rodriguez. A scanso di equivoci, la storica conduttrice di Domenica In ha aggiunto anche un raggiante cuore rosso; a quanto pare però, non è bastato. Come riporta LaNostraTv, la donna è stata bersagliata dagli utenti in rete che hanno mal interpretato le parole di Mara Venier nei confronti della showgirl argentina.

Diversi utenti hanno utilizzato le parole di incoraggiamento di Mara Venier nei confronti di Belen Rodriguez per rifilare nuovi insulti alla showgirl, senza alcuna cognizione di causa. “Dovrebbe volare più basso forse”, e ancora: “Vola, si vola tra le braccia di altre… facciamo altre 20 persone”. Questi alcuni dei commenti più infimi riportati da LaNostraTv, realizzati proprio fuorviando il commento di Mara Venier. Non sarebbe nemmeno da sottolineare che l’intento della conduttrice fosse in realtà ben diverso; il suo era solo un tenero mondo per lanciare un messaggio d’affetto per Belen Rodriguez, alla quale è legata da una profonda amicizia.

