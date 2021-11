Mara Venier: “Caduta? Ero in stato confusionale”/ “Sono dolorante, ho botte ovunque”

Sembrerebbe essere passato il peggio per Mara Venier dopo la caduta di domenica pomeriggio durante la puntata di Domenica In. Nella serata di ieri il programma La Vita in Diretta, condotto da Alberto Matano, ha intervistato la nota presentatrice di Rai Uno, che ha rassicurato tutti: “Ieri sera ero molto provata ma devo dire che ero soprattutto molto spaventata perchè sono caduta di faccia. Ho fatto comunque tutti i controlli e sto bene, non c’è nulla di rotto. C’è una contusione, purtroppo proprio nello stesso punto in cui mi ero fatta male due anni fa”.

Andreoni: "Lockdown per no vax"/ Abrignani: "Test antigenici attendibili solo al 60%"

I medici hanno dato molte rassicurazioni alla presentatrice, di conseguenza domenica prossima potrà tornare come da copione al timone del programma di Rai Uno. “Devo dire che devo andare a farmi benedire”, ha poi scherzato Mara Venier con Malgioglio, ironizzando sugli ultimi imprevisti accaduti alla stessa.

MARA VENIER: “NON MI RICORDO COSA HO DETTO IN DIRETTA, ERO IN STATO CONFUSIONALE”

Poi Mara Venier ha aggiunto, tornando sull’accaduto di domenica pomeriggio: “Quello che ho detto in diretta onestamente non me lo ricordo, io ero davvero in uno stato confusionale ma confermo, mi dovete abbattere ma io non mollo. Ti ringrazio Alberto – dice Mara Venier rivolgendosi a Matano – per essere corso da mei ieri sera a consolarmi. Per fortuna c’era mia figlia che ha dormito con me e ogni due minuti mi doveva svegliare perchè il problema era alla testa. Ogni due minuti Elisabetta mi chiedeva se stessi bene. Non ho chiuso occhio. Vi voglio bene, ciao a tutti”.

Eleonora Pedron “Papà morì in incidente”/ “Di quegli attimi ricordo il suo abbraccio”

La padrona di casa di Domenica 1 ha fatto sapere di essere stata sottoposta a vari accertamenti che hanno scongiurato qualsiasi problema serio: “Ho fatto tutti i controlli, non ci sono fratture. Poteva andare davvero molto peggio”. Mara Venier è una vera roccia, ma gli acciacchi non mancano: “Sono dolorante, ho botte da tutte le parti. Ero molto impaurita, mi sono spaventata perchè sono caduta di peso a faccia in avanti”. Come si suol dire in questi casi: tutto è bene ciò che finisce bene.

LEGGI ANCHE:

Federica Panicucci, dedica in diretta al compagno Marco Bacini/ “Il mio amore...”

© RIPRODUZIONE RISERVATA