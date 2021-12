Mara Venier furiosa con Guillermo Mariotto/ Video “Mi fai girare le palle. Esci se…”

Alta tensione a Domenica In tra Mara Venier e Guillermo Mariotto. La conduttrice si è infuriata a causa dell’atteggiamento del suo ospite. Non ha infatti apprezzato e condiviso l’ironia dello stilista e giudice di Ballando con le Stelle, arrivando a rimproverarlo duramente e a minacciare di cacciarlo via dallo studio. Lo scontro si è verificato durante il blocco iniziale del programma, che è dedicato alla puntata del dance show andato in onda ieri sera. Si parlava di mamme ed è intervenuta Rossella Erra con una frase che Mariotto ha considerato troppo sdolcinata.

Quando è scattato l’applauso del pubblico si è sentita la voce di Mariotto, che aveva evidentemente il microfono aperto e stava ironizzando sull’atteggiamento della donna. «Come è profonda!», ha detto sarcastico. Subito gli ha risposto Alba Parietti, che ha preso le difese di Rossella Erra: «Ma lei è sempre profonda». A quel punto Mara Venier ha colto l’atteggiamento e il tono di Guillermo Mariotto ed è subito partita all’attacco. «Ti devo dire una cosa Mariotto, perché mi stai facendo girare le palle».

Mara Venier, prima lo scontro e poi la pace con Mariotto

Guillermo Mariotto evidentemente non credeva alle sue orecchie: «Addirittura? Ma anche io ho la mamma». Questa risposta non ha placato Mara Venier, che anzi si è lasciata andare ulteriormente: «Ci sono momenti per ridere e per ironizzare, questo non era il momento». Lui ha mantenuto il tono ironico, quasi sfidando la conduttrice o molto probabilmente non rendendosi conto che era realmente irritata: «Va bene zia». La conduttrice di Domenica In allora si è alzata in piedi e si è diretta verso l’ospite, parlandogli con tono molto severo.

«Quando si parla di mamme che non ci sono più non si ride, se vuoi ridere esci da questo studio», ha minacciato la padrona di casa. A questo punto Guillermo Mariotto ha capito chiaramente che Mara Venier era irritata, anche perché per lei è una ferita ancora aperta, visto che la madre è morta pochi anni fa. Il momento di tensione è stato risolto dal pubblico con un applauso, poi prima della chiusura del blocco i due hanno siglato la pace. Il momento però ha fatto subito il giro dei social.

“Mi stai facendo girare le palle.

Se vuoi ridere esci da questo studio, okay?” Mara Venier contro Guillermo Mariotto#DomenicaIn pic.twitter.com/1CrOyYVpgq — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 5, 2021

