Mara Venier a Domenica In dal 15 settembre, nonostante il problema all’occhio

Non è stata di certo un’estate semplice per Mara Venier, alle prese con alcuni problemi di salute e con una doppia operazione all’occhio nel giro di poche settimane. La conduttrice, che da settembre tornerà in onda su Rai 1 con la nuova edizione di Domenica In, ha iniziato a destare preoccupazione tra i fan quando, a luglio, ha pubblicato una foto che la ritraeva in ospedale con una benda all’occhio. Un’operazione che non è stata inizialmente rivelata e che ha alimentato rumors e supposizioni sul suo reale stato di salute.

Mara Venier choc: “Devo fare altri 3 interventi per la vista”, come sta e cosa è successo?/ “Un’emorragia…”

Alla fine, pochi giorni fa e ai microfoni di Dagospia, la “signora della domenica” ha rotto il silenzio rivelando: “Ho subito due interventi alla retina per un’emorragia improvvisa, ora ne devo fare altri tre sperando di riacquistare la vista”. Nonostante le questioni di salute non si siano ancora del tutto risolte, la Venier non rinuncia affatto alla televisione ed è pronta a ritornare con Domenica In senza alcuno slittamento; come rivelato dal settimanale Oggi, infatti, il programma non subirà variazioni di palinsesto e la conduttrice sarà regolarmente in onda a partire dal prossimo 15 settembre con la prima puntata.

Mara Venier operata, continuano i problemi di salute: "Secondo intervento"/ Come sta e cos'è successo

Mara Venier, il ritorno di Domenica In e le novità in agenda

Nonostante il problema all’occhio, dunque, Mara Venier non si arrende e dà l’appuntamento al pubblico con Domenica In, in partenza dal prossimo 15 settembre. La nuova stagione sarà ricca di novità, dal cast rinnovato ad una rivoluzione dei contenuti, con l’inserimento di talk di attualità e cronaca rosa oltre alle consuete interviste, come riporta Oggi.

Ma sarà un autunno ricco di impegni per la conduttrice: oltre a Domenica In, infatti, a partire da novembre sbarcherà anche nel sabato pomeriggio di Rai 1 con un programma nuovo di zecca, Le stagioni dell’amore, una sorta di dating show per coppie non più giovani. Ma torna anche il cinema nella vita della Venier, che ha da poco concluso le riprese del nuovo film di Ferzan Özpetek Diamanti che la vede tra le protagoniste.

Mara Venier operata: come sta? Marito Nicola Carraro: "Non è cataratta"/ E poi sbotta: "Parlate a vanvera"