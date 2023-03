Mara Venier incalza Pupo:”Successo con le donne perché le paghi?/ Imbarazzo e replica

Pupo e il “successo” con le donne: la curiosa domanda di Mara Venier

Tra gli artisti più apprezzati della musica italiana, con diverse collaborazioni televisive di spicco dal punto di vista della conduzione, spicca il ruolo di Pupo. Dal palco di Festival di Sanremo a presentatore di simpatici quiz serali come Affari tuoi; nel corso della sua carriera ha saputo interpretare le diverse tendenze in voga allineandosi ai gusti non solo dei suoi coetanei ma anche dei più giovani. In occasione della festa del papà – domenica scorsa – Pupo è stato ospite di Mara Venier a Domenica in per una lunga intervista in compagnia delle sue tre figlie.

Con il suo contributo a Domenica In, Pupo ha toccato svariati temi riguardanti la sua vita privata e con particolare riferimento al suo rapporto con le donne. Tra momenti di serietà e argomenti toccanti, non sono mancati gli aneddoti goliardoci e proprio su questa linea è arrivata una simpatica stoccata di Mara Venier, chiaramente ironica. “Come mai hai avuto successo con le donne, le pagavi?” queste la domanda provocatoria e irriverente della conduttrice che in un primo momento è sembrata spiazzare il cantante generando anche un leggero imbarazzo.

Leggero imbarazzo e ironia, Pupo “conferma” citando la madre, poi smentisce: “Mai stato così!”

Superato l’impasse dei primi secondi, Pupo ha risposto alla domanda provocatoria e ironica di Mara Venier – nel corso dell’intervista a Domenica In – con il suo solito essere schietto ed autoironico. “Quando a mia mamma chiedevano: com’è che suo figlio ha così successo con le donne? Lei rispondeva : Eh per forza, le mantiene“. Parte così una fragorosa risata dei presenti che smorza quel leggero imbarazzo che la domanda della conduttrice aveva involontariamente innescato.

Dopo la battuta sul parere della madre in merito al suo successo con le donne, Pupo torna per un attimo alla serietà e smentisce in maniera categorica sia la battuta di Mara Venier che l’appunto della madre. “Non è mai stato così!“, asserisce il cantante, attirandosi il plauso da parte del pubblico e il divertimento dei presenti, compresa Mara Venier. L’intento della conduttrice era chiaramente scherzoso visto il rapporto di amicizia che la lega da anni all’artista; l’effetto è stato infatti quello dell’ilarità generale con Pupo che si è prestato a quel gioco ironico smorzando comunque quella teoria che anche la madre – come lui stesso ha raccontato – aveva tirato in ballo.











