Mara Venier piange per Sabrina Ferilli e si sfoga sulle accuse di censura/ “Si possono commettere errori”

Mara Venier commossa a Domenica In da Sabrina Ferilli: “Tu ci sei sempre stata”

Nella puntata di oggi di Domenica In è stata ospite Sabrina Ferilli per parlare della sua nuova fiction Gloria. Durante la chiacchierata, però, Mara Venier è scoppiata a piangere. Il motivo è presto detto, ripercorrendo l’amicizia con Sabrina Ferilli le sono affiorati i ricordi ma soprattutto i tanti momenti passati insieme in questi anni di amicizia. La conduttrice di Domenica In in lacrime ha rivelato: “A volte non ci si rende conto di quello che si ha.”

Mara Venier commossa a Domenica In: "Saluto e ringrazio il nostro Rosario Fiorello"/ Cos'è successo VivaRai2

E subito dopo Mara Venier ha ringraziato Sabrina Ferilli per esserci sempre stata anche nei momenti più difficili: “Credo che tutto serva, c’è sempre un perché, perché viviamo certe cose, perché affrontiamo certe cose. C’è sempre una andata e un ritorno. Io so che tu ci sei sempre stata ed io ti voglio un bene immenso e lo voglio dire davanti a tutti.” Le due si conoscono da più di 35 anni, ma la conduttrice di Domenica In ha scherzato con Sabrina Ferilli perché “l’ha tradita” con Maria De Filippi.

Flavio Cattaneo e Sabrina Ferilli perchè la coppia non ha avuto figli?/ "Non era la mia strada"

Domenica In, Mara Venier spiazza Sabrina Ferilli: “Mi hai tradita con Maria De Filippi”

Nella puntata di oggi di Domenica In, Mara Venier ha spiazzato Sabrina Ferilli, parlando del rapporto di amicizia che lega le due donne da decenni in conclusione ha aggiunto: “Negli ultimi anni mi hai tradita con Maria De Filippi.” Facendosi seria poi ha concluso: “No, sto scherzando. È bellissimo il rapporto che avete. Grandissima donna che mi ha sempre aiutato nei momenti più difficili.”

Bellissima intervista, dunque, quella concessa da Sabrina Ferilli a Mara Venier. Non sono mancati momenti divertenti e commoventi ripensando alla loro amicizia ed i tanti ricordi e aneddoti che hanno rivissuto insieme. In conclusione, invece, Mara Venier si è sfogata su tutte le polemiche dei giorni scorsi e l’accusa di censura a Dargen D’Amico e Ghali: “Fino ad adesso ha lavorato in grande libertà, me la sono fatta come ho voluto, ho invitato chi ho voluto, ha parlato chi ha voluto. Finora è stato così e continuerà ad essere così perché la mia televisione l’ha intendo solo così, poi si possono commettere degli errori e quando si commettono degli errori bisogna avere l’ultima di dire scusatemi. Ma la capoccia mia come la tua non cambia. Noi siamo queste.”

‘Gloria’, bacio gay censurato nel promo della nuova fiction?/ Sabrina Ferilli: “La sequenza c’è…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA