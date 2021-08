“Mara Venier vecchia, mettiti a dieta”/ E lei s’infuria: “Perché rompi i cog*ioni?”

Gli haters non fanno paura a Mara Venier, che anzi è l’esempio di come vanno trattati: con estrema schiettezza. La conduttrice di Domenica In, che è sempre molto diretta anche sui social, si è fatta notare per alcune risposte che ha riservato a chi l’ha duramente criticata. Quando ha pubblicato una foto col marito Nicola Carraro sulla terrazza di uno degli hotel più esclusivi di Viareggio, ha scelto come didascalia: «Bel tramonto oggi… Mi faccio un mojito… voi?». Una utente allora ha risposto con tono polemico e critico a quel post così spensierato della conduttrice: «Tagliati questi capelli, non vanno più bene, perché sei vecchia».

Pensate che questo commento abbia scalfito l’umore di Mara Venier? «Amore, perché sotto questa bella foto devi rompere i cog*ioni con i miei capelli? Perché?», la risposta che ha ricevuto una pioggia di like e a cui la signora non ha più replicato. Ma non è l’unico utente messo a tacere da Mara Venier.

MARA VENIER E I COMMENTI VIRALI SUI SOCIAL

Un’altra utente si è distinta per un commento critico a Mara Venier. «Hanno ragione, taglia quei capelli e bevi meno, e mettiti a dieta», le ha scritto una signora. «Carissima, mi vedo purtroppo costretta a mandarti affancu*o», la risposta della conduttrice di Domenica In che non poteva passare inosservata. Infatti, è diventata virale ed è stata anche condivisa da molte pagine social, a partire da Trash Italiano, che ha scritto: «Mara Venier come me ad ogni cena con i parenti». Francesco Oppini si è complimentato con “zia Mara”: «Così si fa, brava». Elena Santarelli ed Elisabetta Gregoraci si sono lasciate andare a molte risate, ma la stessa Mara Venier ha commentato aggiungendoci le sue, evidentemente divertita dalla situazione, dalla situazione e dal modo in cui mette sempre a tacere le critiche.

