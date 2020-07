Mara Venier Vs Pietro Delle Piane a Temptation: “Aripjiate”/ Colpa di una battuta…

Anche la seconda puntata di Temptation Island 2020 ha visto Antonella Elia e Pietro Delle Piane grandi protagonisti. In particolare, al falò dei fidanzati Pietro ha assistito ad un’esterna della sua fidanzata con un tentatore, Ale, che l’ha portata prima in barca poi a nuotare. Il primo commento di Pietro di fronte a queste immagini è stato per sottolineare che la scelta della Elia fosse ricaduta su un tentatore che somigliasse a lui. “La vedo bene…Poi ha trovato un compagno d’avventura che mi somiglia…” le parole precise di Pietro. Un momento che è stato subito diffuso da tanti sul web, diventando in pochi minuti virale. Ovviamente il motivo è che il tentatore e Pietro sono ben diversi, cosa che ha notato anche Mara Venier che infatti non è riuscita a rimanere in silenzio di fronte all’affermazione del fidanzato della Elia.

Mara Venier commenta Pietro Delle Piane a Temptation Island: tutti d’accordo con lei!

Mara Venier, come molti altri telespettatori di Temptation Island d’altronde, ha notato che di somiglianza tra Pietro Delle Piane e il tentatore ce n’è ben poca, a parte che entrambi sono mori. Così, proprio sul web, la Venier ha commentato con l’ironia che la contraddistingue, scrivendo a Pietro “Aripjiate…Tale e quale…” Un commento questo corredato da una serie di emoji di faccine sorridenti e che, in pochi minuti, ha ricevuto decine di like. La Venier, insomma, ha espresso ciò che molti hanno pensato di fronte all’affermazione di Pietro che, d’altronde, si è poi infuriato quando Antonella ha nominato il suo ex Fabiano. “Sono molto arrabbiato…Antonella Elia detto un sacco di stron*ate e bugie…Vuole fare la fi*a…Poi basta…Parla sempre di questo suo ex e dice una marea di stupidaggini…” ha infatti dichiarato poco dopo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA