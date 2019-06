Maradona “Non ho Alzheimer e non sto morendo”/ Video “Non si scherza con le malattie”

Diego Armando Maradona ha l’Alzheimer? Negli ultimi giorni sono circolate molte voci sulla possibile malattia, ma il Pibe de Oro ha smentito parlando direttamente ai suoi fan. «Non ho l’Alzheimer, con le malattie non si scherza», ha dichiarato con decisione l’ex fuoriclasse argentino. L’idolo indiscusso dei napoletani ha voluto rassicurare riguardo le sue condizioni di salute. Il 14 giugno infatti era arrivata una prima notizia allarmante, quando il suo manager aveva annunciato che si era conclusa la sua avventura come allenatore della squadra messicana dei Dorados per motivi medici. Nei giorni successivi in Argentina avevano cominciato a circolare indiscrezioni che davano Maradona malato di Alzheimer, motivo per il quale avrebbe detto addio al club messicano, il Club Social y Deportivo Sinaloa. Ma lui decide di rompere il silenzio e di fare chiarezza: «Di Alzheimer si muore, e io non sto morendo. Mentono, mentono parlando di Alzheimer. Non sanno cosa significa la parola Alzheimer».

MARADONA “NON HO ALZHEIMER E NON STO MORENDO”

Maradona ha voluto smentire personalmente le voci sull’Alzheimer e ha deciso di farlo apparendo in un video condiviso su Instagram, dove conta quasi 5 milioni di follower. «Sono ragazzi che dicono questo per creare confusione, e a me la confusione non piace. Non sanno come fare giornalismo…», ha aggiunto l’ex fuoriclasse argentino attaccando chi ha diffuso quelle voci. Fermo e deciso durante il suo discorso, Maradona si è scagliato contro i giornalisti e ha fatto chiarezza sui rumors relativi alla possibile grave malattia. L’agente invece ha parlato a Radio Kiss Kiss, usando toni ben più duri del suo assistito. «Sono voci messe in giro da degli idioti. Diego non fa più uso di droghe da tantissimo tempo, prende solo farmaci». L’agente ha spiegato il motivo per il quale Maradona non appare in “forma”: «A volte nelle interviste pare che non parli bene, in quel caso pare rallentato, ma la colpa ovviamente è dei farmaci che purtroppo oggi, invece, non gli fanno più effetto. Dorme solo due ore al giorno».





