Maradona, spunta altra figlia/ Damaris Alejandra, “Io la prima, ma non cerco eredità”

Spunta un’altra figlia illegittima per Diego Armando Maradona? A qualche mese di distanza dalla scomparsa del Pibe de Oro, continuano a tenere banco le vicende a proposito dell’eredità di quello che è considerato il calciatore più forte di tutti i tempi e anche l’emergere di persone che dichiarano di essere suoi eredi. E dopo che nei giorni scorsi i riflettori si erano accesi sulla 25enne Eugenia Laprovìttola, una calciatrice originaria della provincia di Buenos Aires e che aveva spiegato di non essere uscita allo scoperto per mettere mano all’eredità del presunto padre, adesso è la volta di Damaris Alejandra.

La donna, nata il 30 dicembre 1984 e che oggi va per i 37 anni, è di recente intervenuta in un noto programma televisivo argentino condotto dal giornalista Andres Ventura, spiegando non solo di essere la prima figlia di Diego Armando ma anche di non voler notorietà e nemmeno di partecipare alla spartizione dell’eredità. Tuttavia, se sul secondo punto si può anche credere alla buona fede di Damaris, sul primo punto per contrappasso i riflettori si sono accesi inevitabilmente su di lei e ora è caccia a scoprire il suo passato e quale possa essere il rapporto col presunto genitore.

DAMARIS ALEJANDRA, SPUNTA UN’ALTRA FIGLIA ILLEGITTIMA PER MARADONA?

Secondo quanto si apprende, Damaris Alejandra sarebbe dunque nata solo sei mesi dopo l’approdo di Maradona a Napoli e per provare il rapporto di parentela ha postato una sua foto ancora piccolissima mentre è col calciatore e poi, accanto, anche una copia della sua carta di identità. “Sono stata riconosciuta da lui e non voglio chiedere altro” ha raccontato la donna, spiegando di essere povera come lo era el Pibe nella sua infanzia e che tutto ciò di cui ha bisogno lo ha già, ovvero i ricordi “dei bellissimi momenti che ho trascorso con lui, il suo sangue e anche il suo cognome”.

E dio fronte alle accuse di voler speculare sulla morte del presunto padre, Damaris Alejandra ha pure aggiunto, parlando con lo stesso ventura, di aver chiuso dio recente il proprio profilo Instagram perché subissata di critiche da parte dei fan del “Diez”. Rimane invece insoluto il mistero relativo a quale sia dunque la madre biologica della ragazza e con la quale Maradona aveva concepito quasi 37 anni quella che di fatto sarebbe la sua prima figlia (dal momento che Diego Junior nacque il 20 settembre 1986 a Napoli): la diretta interessata non ha dato alcuna indicazione in merito a questo punto se non che sarebbe stata concepita negli ultimi mesi dell’esperienza del calciatore a Barcellona, prima del clamoroso trasferimento nella città partenopea. “Avrei voluto prendermi cura di lui quando è stato male”, ha concluso, aggiungendo con una punta di amarezza che “sono stata però allontanata”.



