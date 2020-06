Marc Roca al Milan?/ Calciomercato, un giovane regista spagnolo per i rossoneri

Pubblicità

Il calciomercato Milan pensa innanzitutto ai giovani: per la prossima stagione la società rossonera dovrebbe essere improntato sul tentativo di ridurre il monte ingaggi, meglio ancora se con calciatori che non costino troppo a livello di cartellino e abbiano un’età tale da renderli importanti a lungo termine nel progetto, ma anche e soprattutto rivendibili pensando ad un’ottica di cessioni e plusvalenze. In particolar modo, già qualche tempo fa dicevamo di come il centrocampo rossonero abbia bisogno di una rifondazione: al momento dei componenti la rosa a disposizione di Stefano Pioli, soltanto Ismael Bennacer ha una percentuale sulla possibilità di essere confermato che supera quella dell’eventuale partenza. Ecco allora che tra i profili seguiti dal Milan, tra cui anche gli italiani Sandro Tonali e Gaetano Castrovilli, spunta il nome del classe ’96 Marc Roca come riportato da Tuttosport.

Pubblicità

MARC ROCA AL MILAN?

Spagnolo, a differenza dei due nomi appena citati ha il vantaggio di costare meno della metà: a oggi per Tonali e Castrovilli servirebbero 50 milioni di euro o poco meno, peraltro il primo sembra aver scelto l’Inter come prossima squadra mentre il secondo non dovrebbe partire dalla Fiorentina, in cui è destinato a giocare almeno per un’altra stagione. Roca può rappresentare un buon compromesso: è un regista che non ha mai cambiato club nel corso della carriera, perché è cresciuto nell’Espanyol e ci è sempre rimasto arrivando alla prima squadra nel 2016. Il grande pubblico ha iniziato a conoscerlo la scorsa estate, proprio in Italia: dopo aver passato le prime due partite in panchina, è diventato il cardine della Spagna che ha vinto gli Europei Under 21. Luis de la Fuente giocava con il 4-2-3-1, nel quale il gioiellino Dani Ceballos avanzava sulla trequarti: Roca invece faceva coppia con Fabian Ruiz nella cerniera posizionata davanti alla difesa.

Pubblicità

Per lui anche un gol nella trionfale semifinale contro la Francia e un assist nel 5-0 alla Polonia, decisivo per superare il girone e far fuori gli azzurrini; chiaramente una vetrina internazionale come gli Europei Under 21 è servita a mettere il calciatore in mostra, e adesso acquistarlo potrebbe non essere più così immediato. Il Milan attualmente gioca comunque con un centrocampo a quattro, ma anche pensando ad un 4-3-3 più offensivo il ruolo di Roca nella squadra sarebbe quello di regista; da questo punto di vista potrebbe essere un doppione di Bennacer a meno che il nuovo allenatore, o Pioli se sarà confermato, non decida di aumentare la qualità in mezzo al campo giocando con un doppio playmaker. Il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro: operazione assolutamente fattibile per i parametri impostati da Ivan Gazidis, dunque vedremo se a breve ci sarà un affondo per bruciare la concorrenza e Marc Roca diventerà rossonero.



© RIPRODUZIONE RISERVATA